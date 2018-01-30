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«Сверчки похожи на волосатый орех»: Николь Кидман ест насекомых

Meduza
09:21, 30 января 2018

У издания Vanity Fair есть видеорубрика Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои необычные способности — изображают мима или, например, учат сленговым фразам на иврите. В новом выпуске снялась актриса Николь Кидман. И она ела насекомых!

Кидман попробовала гусениц табачного бражника, мучника, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, по ее мнению, весьма изысканный вкус. Сверчки актрисе, кажется, тоже понравились — по ее словам, они похожи на «волосатый орех». А вот после гусениц Кидман попросила воды.

Николь Кидман ест жуков, Secret Talent Theatre, Vanity Fair
Vanity Fair

За что мы любим Николь Кидман

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