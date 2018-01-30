Избирком Ростовской области объявил госзакупку стикеров для телеграма

Избирательная комиссия Ростовской области планирует потратить 2,6 миллиона рублей на акцию для жителей области, которые впервые будут голосовать на президентских выборах в марте 2018 года. В частности, избирком заказал разработку набора стикеров для телеграма.

«Создать стикерпак, состоящий не менее, чем из 15 стикеров, посвященных процессу голосования и осуществить его загрузку в приложение Telegram», — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок. Согласно требованиям избиркома, стикеры должны вписываться в визуальную концепцию избирательной кампании и отражать «актуальные для участников акции явления социальной жизни».

Организация, которая выиграет конкурс, кроме набора стикеров должна создать мотивационный ролик, мобильное приложение, 45 тысяч приглашений и блокнотов-магнитов, а также купить игровую приставку и четыре пары «умных» часов — в качестве призов для участников акции.