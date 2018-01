В онлайн-игре EVE Online состоялась легендарная битва. Это было ужасно скучно Империя попыталась уничтожить «Звезду смерти»

Самовлюбленный император EVE

22 января пользователь Reddit с ником CSMprogodlegend опубликовал большой пост о том, что EVE Online готовится к первой битве на миллион долларов — якобы столько должны стоить корабли, которые примут участие в схватке 23 января. CSMprogodlegend рассказывал, что корни этой битвы уходят в масштабный бой 2014 года, который называют бойней в B-R5RB. В нем игроки потеряли корабли на игровую валюту, эквивалентную 300 тысячам долларов.

Бойня в B-R5RB — как это было Arthur Vié

Победившая тогда коалиция ClusterFuck Coalition (CFC) стала фактически главной силой в мире EVE Online (в отличие от других популярных MMORPG, в ней нет разделения на множество не связанных серверов — все игроки находятся в единой вселенной). Лидер CFC, игрок с ником Mittani, старался извлечь выгоду из подконтрольной ему многотысячной армии: например, запустил игровой сайт и приводил пользователей в другие игры в обмен на бонусы от разработчиков.

Позднее он переименовал коалицию в The Imperium, так как старое название было неблагозвучным и мешало в переговорах с рекламодателями. Он также попытался собрать 150 тысяч долларов краудфандингом на написание книги о его героической победе в той «бойне».

История с книгой возмутила игроков EVE Online, и они начали думать о мятеже. Протест поддержали владельцы нескольких онлайн-казино, в которых можно было тратить виртуальные деньги из EVE Online. Враги The Imperium (в том числе коалиция Pandemic Legion, проигравшая в «бойне» 2014 года) объединились в новую организацию The Moneybadger Coalition. В первой половине 2016 года она за несколько месяцев разбила самый мощный клан игры и захватила все его территории. Но на этом история не закончилась.

Судный день

В марте 2016 года, когда The Moneybadger атаковали The Imperium, главный союзник последних, клан Circle of Two, объявил о разрыве сотрудничества; это ускорило захват территорий The Imperium, и лидер коалиции Mittani назвал действия Circle of Two ударом в спину.

Это предательство в истории EVE Online оказалось не последним — и не самым коварным. В сентябре 2017 года более масштабный обман удался игроку с ником Judge. Он был одним из немногих игроков, назначенных «послом» игрового сообщества — компания CCP, разработчик EVE, несколько раз в год собирала «послов» в своем офисе в Исландии для обсуждения игрового процесса.

Во время одной из таких встреч шпионы The Imperium убедили Judge перейти на их сторону. Вернувшись домой в Австралию, игрок за ночь уничтожил свой клан. Он дождался, пока лидер Circle of Two с ником Gigx отойдет от компьютера, а затем опустошил казну и передал контроль за всеми небольшими цитаделями — сооружениями, в которых могут находиться другие корабли, — стороннему альянсу.

Наконец, Judge забрал — а затем продал представителям The Imperium — контроль над «Кипстаром», крупнейшим видом цитаделей, которыми только могут владеть игроки EVE Online (чтобы понять масштаб, представьте себе «Звезду смерти»). Внутри переданного «Кипстара» были тысячи кораблей игроков Circle of Two; их владельцы могли вылететь из цитадели, но не могли влететь обратно.

Рассказ о «судном дне» Jinʼtaan

Этим воспользовались новые владельцы «Кипстара»: они уничтожили корабли соперника, вылетавшие из цитадели. Расправу над Circle of Two игроки EVE Online назвали «судным днем». Judge заработал внутренней игровой валюты на 10 тысяч долларов. Он также транслировал в интернете реакцию на предательство игрока Gigx — последний угрожал Judge расправой, из-за чего CCP пришлось навсегда забанить лидера клана.

Битва на миллион (на самом деле нет)

Отомстив за предательство, The Imperium приготовилась к войне с Moneybadger. Подготовка к ней шла как минимум с лета 2016 года, когда Mittani открыто начал угрожать обидчикам. Обе коалиции активно строили флот, а The Imperium даже совершила несколько небольших атак на позиции врага.

На вечер 23 января был запланирован первый серьезный бой: The Imperium собирались уничтожить «Кипстар». Пользователь Reddit CSMprogodlegend, анонсировавший атаку, оценивал суммарную стоимость кораблей, которые примут участие в ней, в миллион долларов.

Но это крайне условная оценка, так как игроки чаще всего платят только за подписку к самой EVE Online, а корабли добывают уже внутри игры, не вкладывая реальных денег. При этом сам CSMprogodlegend в конце своей заметки сообщил, что он и сам не ждет ничего серьезного от битвы: пользователь полагал, что и атакующие, и защищающиеся будут сидеть в «безопасных зонах» и ждать, пока выступит соперник; в итоге обе стороны разойдутся, так и не вступив в схватку, и обвинят друг друга в трусости.

Он ошибся. Бой состоялся. Более того, в нем приняло участие около шести тысяч игроков — больше, чем в какой-либо другой битве в истории игры. Но это все равно было совсем не так любопытно, как можно было ожидать.

Создатели EVE Online рассказывают о битве 23 января EVE Online

По подсчетам издания PCGamesN, общая стоимость кораблей, уничтоженных во время схватки, составила примерно 3,3 тысячи долларов. Но главное — у The Imperium не было никаких шансов на победу.

Как объяснил один из игроков, во всем виновата механика игры. Когда в одном регионе собирается слишком много игроков, серверы EVE Online замедляют течение времени, чтобы успевать обрабатывать все операции. В самых сложных ситуациях одна секунда внутри игры может длиться до 200 секунд в реальности.

Замедление времени влияет на урон и скорость передвижения кораблей, но не на скорость восстановления «здоровья» цитадели, которую атаковали The Imperium, — это происходило в реальном времени. Поэтому атакующим, чтобы победить, нужно было больше шести часов практически беспрерывно поливать цитадель тяжелым огнем. 15-минутной паузы (или примерно 40 секунд внутриигрового времени) в атаке хватало, чтобы сооружение полностью восстановило свое «здоровье».

«Проще говоря, The Imperium нужно было лажать три процента времени боя, чтобы защитники выиграли. И хоть моя команда победила, я чувствую себя отвратительно от того факта, что ужасная механика игры и проблемы сервера сильнее повлияли на победу, чем действия командиров по обе стороны схватки», — подытожил свои эмоции Avree.

Разработчики игры подтвердили, что замедление времени работает именно так, как он описал, но не смогли уточнить, собираются ли они что-то менять в механике по итогам битвы. В официальном твиттере EVE Online говорится, что в ближайшем будущем ожидаются новые масштабные битвы. Цитадель, принадлежащая Moneybadger, вновь станет доступна для атаки 29 января.