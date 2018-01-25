В онлайн-игре EVE Online состоялась легендарная битва. Это было ужасно скучно Империя попыталась уничтожить «Звезду смерти»
Вечером 23 января в космической MMORPG EVE Online, существующей почти 15 лет, прошла одна из крупнейших битв за всю историю игры — тысячи игроков пытались разрушить гигантскую структуру, принадлежащую их соперникам. У этой схватки было все, чтобы стать легендарной: богатая предыстория; коварные предательства; громкий анонс; рекордное количество участников. Но ничего хорошего из этого не получилось.
Самовлюбленный император EVE
22 января пользователь Reddit с ником CSMprogodlegend опубликовал большой пост о том, что EVE Online готовится к первой битве на миллион долларов — якобы столько должны стоить корабли, которые примут участие в схватке 23 января. CSMprogodlegend рассказывал, что корни этой битвы уходят в масштабный бой 2014 года, который называют бойней в B-R5RB. В нем игроки потеряли корабли на игровую валюту, эквивалентную 300 тысячам долларов.
Победившая тогда коалиция ClusterFuck Coalition (CFC) стала фактически главной силой в мире EVE Online (в отличие от других популярных MMORPG, в ней нет разделения на множество не связанных серверов — все игроки находятся в единой вселенной). Лидер CFC, игрок с ником Mittani, старался извлечь выгоду из подконтрольной ему многотысячной армии: например, запустил игровой сайт и приводил пользователей в другие игры в обмен на бонусы от разработчиков.
Позднее он переименовал коалицию в The Imperium, так как старое название было неблагозвучным и мешало в переговорах с рекламодателями. Он также попытался собрать 150 тысяч долларов краудфандингом на написание книги о его героической победе в той «бойне».
История с книгой возмутила игроков EVE Online, и они начали думать о мятеже. Протест поддержали владельцы нескольких онлайн-казино, в которых можно было тратить виртуальные деньги из EVE Online. Враги The Imperium (в том числе коалиция Pandemic Legion, проигравшая в «бойне» 2014 года) объединились в новую организацию The Moneybadger Coalition. В первой половине 2016 года она за несколько месяцев разбила самый мощный клан игры и захватила все его территории. Но на этом история не закончилась.
Судный день
В марте 2016 года, когда The Moneybadger атаковали The Imperium, главный союзник последних, клан Circle of Two, объявил о разрыве сотрудничества; это ускорило захват территорий The Imperium, и лидер коалиции Mittani назвал действия Circle of Two ударом в спину.
Это предательство в истории EVE Online оказалось не последним — и не самым коварным. В сентябре 2017 года более масштабный обман удался игроку с ником Judge. Он был одним из немногих игроков, назначенных «послом» игрового сообщества — компания CCP, разработчик EVE, несколько раз в год собирала «послов» в своем офисе в Исландии для обсуждения игрового процесса.
Во время одной из таких встреч шпионы The Imperium убедили Judge перейти на их сторону. Вернувшись домой в Австралию, игрок за ночь уничтожил свой клан. Он дождался, пока лидер Circle of Two с ником Gigx отойдет от компьютера, а затем опустошил казну и передал контроль за всеми небольшими цитаделями — сооружениями, в которых могут находиться другие корабли, — стороннему альянсу.
Наконец, Judge забрал — а затем продал представителям The Imperium — контроль над «Кипстаром», крупнейшим видом цитаделей, которыми только могут владеть игроки EVE Online (чтобы понять масштаб, представьте себе «Звезду смерти»). Внутри переданного «Кипстара» были тысячи кораблей игроков Circle of Two; их владельцы могли вылететь из цитадели, но не могли влететь обратно.
Этим воспользовались новые владельцы «Кипстара»: они уничтожили корабли соперника, вылетавшие из цитадели. Расправу над Circle of Two игроки EVE Online назвали «судным днем». Judge заработал внутренней игровой валюты на 10 тысяч долларов. Он также транслировал в интернете реакцию на предательство игрока Gigx — последний угрожал Judge расправой, из-за чего CCP пришлось навсегда забанить лидера клана.
Битва на миллион (на самом деле нет)
Отомстив за предательство, The Imperium приготовилась к войне с Moneybadger. Подготовка к ней шла как минимум с лета 2016 года, когда Mittani открыто начал угрожать обидчикам. Обе коалиции активно строили флот, а The Imperium даже совершила несколько небольших атак на позиции врага.
На вечер 23 января был запланирован первый серьезный бой: The Imperium собирались уничтожить «Кипстар». Пользователь Reddit CSMprogodlegend, анонсировавший атаку, оценивал суммарную стоимость кораблей, которые примут участие в ней, в миллион долларов.
Но это крайне условная оценка, так как игроки чаще всего платят только за подписку к самой EVE Online, а корабли добывают уже внутри игры, не вкладывая реальных денег. При этом сам CSMprogodlegend в конце своей заметки сообщил, что он и сам не ждет ничего серьезного от битвы: пользователь полагал, что и атакующие, и защищающиеся будут сидеть в «безопасных зонах» и ждать, пока выступит соперник; в итоге обе стороны разойдутся, так и не вступив в схватку, и обвинят друг друга в трусости.
Он ошибся. Бой состоялся. Более того, в нем приняло участие около шести тысяч игроков — больше, чем в какой-либо другой битве в истории игры. Но это все равно было совсем не так любопытно, как можно было ожидать.
По подсчетам издания PCGamesN, общая стоимость кораблей, уничтоженных во время схватки, составила примерно 3,3 тысячи долларов. Но главное — у The Imperium не было никаких шансов на победу.
Как объяснил один из игроков, во всем виновата механика игры. Когда в одном регионе собирается слишком много игроков, серверы EVE Online замедляют течение времени, чтобы успевать обрабатывать все операции. В самых сложных ситуациях одна секунда внутри игры может длиться до 200 секунд в реальности.
Замедление времени влияет на урон и скорость передвижения кораблей, но не на скорость восстановления «здоровья» цитадели, которую атаковали The Imperium, — это происходило в реальном времени. Поэтому атакующим, чтобы победить, нужно было больше шести часов практически беспрерывно поливать цитадель тяжелым огнем. 15-минутной паузы (или примерно 40 секунд внутриигрового времени) в атаке хватало, чтобы сооружение полностью восстановило свое «здоровье».
«Проще говоря, The Imperium нужно было лажать три процента времени боя, чтобы защитники выиграли. И хоть моя команда победила, я чувствую себя отвратительно от того факта, что ужасная механика игры и проблемы сервера сильнее повлияли на победу, чем действия командиров по обе стороны схватки», — подытожил свои эмоции Avree.
Разработчики игры подтвердили, что замедление времени работает именно так, как он описал, но не смогли уточнить, собираются ли они что-то менять в механике по итогам битвы. В официальном твиттере EVE Online говорится, что в ближайшем будущем ожидаются новые масштабные битвы. Цитадель, принадлежащая Moneybadger, вновь станет доступна для атаки 29 января.