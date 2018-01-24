Музыкант Иван Дорн выпустил клип на песню «Preach» со своего англоязычного альбома «OTD», который вышел весной 2017 года.

Видео было снято в Нью-Йорке режиссером Михаилом Коротеевым. Весь клип он снял на камеру телефона.

Ivan Dorn | Preach | Samsung YouTube TV (18+) Samsung YouTube TV

Как рассказал Коротеев, для него песня «Preach» — про болезненные отношения и людей, для которых финансовый достаток становится религией. «Джим Керри, который внезапно становится совестью американского общества в 2010-х, говорит, что хотел бы, чтобы все добились денег и достатка, к которым так стремятся, чтобы понять, что ответ в другом. Не то чтобы кто-то знает, в чем именно ответ, но его точно стоит продолжать искать. Часть этого поиска и показана в клипе», — сообщил режиссер.

Сам Дорн заявил, что не думал, что когда-нибудь у него будет клип, снятый на телефон.