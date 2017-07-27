Клип «Beverly»: чирлидерши и Иван Дорн в розовом костюме

Вышел новый клип украинского музыканта Ивана Дорна «Beverly». В нем показано две группы чирлидерш, которые готовятся к выступлению. И сам Дорн. В розовом костюме.

Ivan Dorn — Beverly Ivan Dorn

«Это самый смелый и самый розовый клип в моей истории!» — сказал о «Beverly» сам Дорн. Певец примерил больше 20 розовых костюмов, чтобы найти подходящий для съемок.

Клип снимали в спортивной школе в Берлине. Он выглядит так, будто снят одним кадром, но на самом деле в нем можно найти две склейки. Режиссер — Аннегрет вон Фейертаг.