Who wants to have a little bit of fun? Вышел новый клип Дорна

Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню Collaba — первый сингл со своего грядущего англоязычного альбома.

Ivan Dorn — Collaba Ivan Dorn

Как пишет The Flow, сам артист назвал новую песню «одой проституткам». «Я хочу поговорить об их независимости, — говорит Дорн, — отваге, травматическом любовном опыте и высоком риске, с которым они постоянно сталкиваются».

Клип на песню Collaba был снят в Калифорнии, там же Дорн с музыкантами работает над новым альбомом, который, по слухам, будет называться Open the Dorn.

На ютюбе также выложено видео о том, как велась работа над песней: