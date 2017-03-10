Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!
шапито

Who wants to have a little bit of fun? Вышел новый клип Дорна

Meduza
07:20, 10 марта 2017

Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню Collaba — первый сингл со своего грядущего англоязычного альбома.

Ivan Dorn — Collaba
Ivan Dorn

Как пишет The Flow, сам артист назвал новую песню «одой проституткам». «Я хочу поговорить об их независимости, — говорит Дорн, — отваге, травматическом любовном опыте и высоком риске, с которым они постоянно сталкиваются».

Клип на песню Collaba был снят в Калифорнии, там же Дорн с музыкантами работает над новым альбомом, который, по слухам, будет называться Open the Dorn.

На ютюбе также выложено видео о том, как велась работа над песней:

OTDocumentary: Collaba
Ivan Dorn
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться