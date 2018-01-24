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«Это Эмилия Кларк. В ВИДЕ ДРАКОНА!» Дейенерис тестирует новый Animoji

Meduza
18:32, 24 января 2018

Актриса Эмилия Кларк, которая играет роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», протестировала новый Animoji с драконом, который скоро появится в iOS. Animoji — это трехмерная версия эмодзи, которая повторяет за выражением лица пользователя, смотрящего во фронтальную камеру iPhone X.

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«Мать драконов, Кхалиси. Это Эмилия Кларк. В виде дракона! Хочу сказать, что это очень круто», — сказал дракон голосом актрисы.

Новые Animoji — кроме дракона это лев, медведь и череп — появятся в iOS 11.3, которая выйдет весной 2018 года. С 24 января тестовая версия обновленной системы стала доступна разработчикам. Эмилия Кларк смогла попробовать Animoji дракона благодаря своему знакомому Сэму.

Анимодзи!

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