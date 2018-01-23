Жителям Гавайев не могли сообщить, что ракетная угроза была ложной. Потому что губернатор не знал пароль от своего твиттера

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж не смог оперативно сообщить местным жителям, что уведомление о ракетном ударе, которое они получили 13 января, было ложным. Потому что он не знал пароля от своего твиттера.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж на слушаниях об обстоятельствах, которые привели к рассылке ложных сообщений о ракетном ударе, 19 января 2018 года Jennifer Sinco Kelleher / AP / Scanpix / LETA

Утром 13 января жители Гавайских островов получили на телефоны уведомления о том, что к ним направляется баллистическая ракета — причем в уведомлении подчеркивалось, что «это не учения». Тревога оказалась ложной: сотрудник, который должен был отправить тестовое оповещение, нажал не на ту кнопку (это было несложно).

This is the screen that set off the ballistic missile alert on Saturday. The operator clicked the PACOM (CDW) State Only link. The drill link is the one that was supposed to be clicked. #Hawaii pic.twitter.com/lDVnqUmyHa — Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) January 16, 2018

Через две минуты Айдж узнал, что тревога была ложной. Но он не смог сообщить об этом своим подписчикам в твиттере — губернатор не знал ни логина, ни пароля, так как аккаунт ведут его помощники. На то, чтобы созвониться с подчиненными и написать твит, у Айджа ушло еще 15 минут.

Губернатор подчеркнул, что теперь хранит логин и пароль в своем телефоне, чтобы писать в твиттер, не дожидаясь ответа подчиненных.