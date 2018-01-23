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Жителям Гавайев не могли сообщить, что ракетная угроза была ложной. Потому что губернатор не знал пароль от своего твиттера

Meduza
10:56, 23 января 2018

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж не смог оперативно сообщить местным жителям, что уведомление о ракетном ударе, которое они получили 13 января, было ложным. Потому что он не знал пароля от своего твиттера.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж на слушаниях об обстоятельствах, которые привели к рассылке ложных сообщений о ракетном ударе, 19 января 2018 года
Jennifer Sinco Kelleher / AP / Scanpix / LETA

Утром 13 января жители Гавайских островов получили на телефоны уведомления о том, что к ним направляется баллистическая ракета — причем в уведомлении подчеркивалось, что «это не учения». Тревога оказалась ложной: сотрудник, который должен был отправить тестовое оповещение, нажал не на ту кнопку (это было несложно).

«Экран, с которого была отправлена тревога о ракетном ударе. Оператор нажал на строчку PACOM (CDW) State Only, хотя должен был на ту, что начиналась с DRILL»

Через две минуты Айдж узнал, что тревога была ложной. Но он не смог сообщить об этом своим подписчикам в твиттере — губернатор не знал ни логина, ни пароля, так как аккаунт ведут его помощники. На то, чтобы созвониться с подчиненными и написать твит, у Айджа ушло еще 15 минут.

Губернатор подчеркнул, что теперь хранит логин и пароль в своем телефоне, чтобы писать в твиттер, не дожидаясь ответа подчиненных.

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