На индийскую деревню упал таинственный ледяной шар. Местные жители разобрали осколки на память (зря!)

В середине января жители индийской деревни Фазилпер-Бадли обнаружили на поле странный замороженный шар. Он упал с неба и весил чуть больше 10 килограммов.

Как сообщает Би-би-си, некоторые жители подумали, что шар — это инопланетный объект, другие были уверены, что на деревню упал метеорит. По словам представителя местной администрации, многие жители Фазилпер-Бадли забрали себе обломки шара и хранят их в морозильных камерах.

An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh — Sakshi Dayal (@sakshi_dayal) January 20, 2018

Местные чиновники отправили содержимое шара на экспертизу. Ее результаты еще не известны, но в администрации города Гургаон, в который входит деревня, уверены, что это замороженные человеческие экскременты, которые были сброшены пролетающим самолетом. Представитель метеорологического управления Индии также подтвердил, что содержимое шара совершенно не похоже на космический объект.

Обычно в пассажирских самолетах фекалии хранятся в специальных резервуарах, которые опустошаются в аэропортах. Но самолеты индийских авиакомпаний часто открывают резервуар, находясь в полете. В 2016 году индийское правительство запретило авиакомпаниям сбрасывать содержимое резервуаров на землю.