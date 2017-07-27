Индия хотела закупить у Израиля вонючие бомбы. Но для Индии они оказались недостаточно вонючими

Силы полиции центрального резерва Индии (CRPF) заказали у Израиля тестовые образцы «вонючих бомб» — плохо пахнущей субстанции, которая должна утихомиривать протестующих.

Так и делает Израиль — с 2008 года полиция применяет «вонючие бомбы» против палестинских протестующих, разбрызгивая плохо пахнущую жидкость из водометов.

Запах от «вонючих бомб», попав на кожу, держится несколько дней. Но жидкость, которая используется в «вонючих бомбах», безвредна. Люди, способные вытерпеть запах, могут даже выпить ее.

Однако в Индии средство не прижилось. Как рассказал Hindustan Times анонимный представитель CRPF, несколько месяцев назад полиция провела тест «вонючих бомб». Ее проверили в Дели на толпе, в которой были как сотрудники полиции, так и простые граждане.

«Но они смогли вытерпеть запах без особого труда. Возможно, у индийцев выше порог восприимчивости к зловонию», — сказал другой представитель властей, участвовавший в тестировании. Официально информацию о таких испытаниях в CRPF не комментируют.