Студенты начали флешмоб в поддержку авторов пародии на «Satisfaction» из Ульяновска. Уже есть видео из академии МЧС!

Российские студенты начали снимать видео в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации, которых раскритиковали в руководстве вуза и региона за пародийный клип на песню «Satisfaction».

Сперва в интернете появился ролик, снятый учащимися Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.

Вадим Лебедев

Позже на ютьюб выложили клип с молодыми людьми в футболках МЧС. Его приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС.

Diamond Dragon

Оба видео в целом повторяют сюжет оригинального ролика — молодые люди в трусах, пританцовывая, ходят по общежитию и изображают занятие хозяйственными делами, а затем вместе танцуют.