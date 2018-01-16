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Луна — «Поцелуи». Вышел новый клип певицы — о любви и утрате

Meduza
13:45, 16 января 2018

Певица Луна выпустила клип на песню «Поцелуи» со своего второго альбома «Остров свободы», который вышел в ноябре 2017 года.

«Песня „Поцелуи“ — находка для любителей грустить. Эта песня по-особенному дорога для меня», — рассказала певица «Медузе». Текст песни — это «Расставание» Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака и стихи самой Луны, написанные в соавторстве с ее другом.

ЛУНА — Поцелуи
ЛУНА

«Эта песня послана мне свыше, и я с большим трепетом дарю ее вам. Если захотите поплакать, обязательно плачьте, ведь самопожертвование в чувствах стоит любых слез, переживаний, настроений. И любите своих близких до последнего их дня», — сообщила Луна. Клип снимался на кладбище во Львове, а также в квартире бабушки певицы, которая умерла в последний день съемок.

Луна — 27-летняя киевлянка Кристина Бардаш, жена участника группы «Грибы» и создателя лейбла Kruzheva Юрия Бардаша.
Первый альбом Луны «Маг-ни-ты» вышел в 2016 году.

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