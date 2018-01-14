Фанаты «Гарри Поттера» два года снимали фильм о молодом Волан-де-Морте. Он наконец вышел!

Независимая студия Tryangle опубликовала фильм «Волан-де-Морт. Корни наследника», который сняли фанаты серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

В картине рассказывается о жизни Тома Реддла после Хогвартса. По сюжету фильма Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство Хепзибы Смит и подозревает, что с богатой волшебницей расправился молодой Волан-де-Морт. Реддл убил Смит, чтобы украсть у нее чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них , и МакЛаген пытается это доказать.

Фильм идет 52 минуты, его можно посмотреть на ютьюбе (на английском языке):

Voldemort: Origins of the Heir — An unofficial fanfilm (HD + Subtitles) TRYANGLE FILMS

Съемки «Волан-де-Морта. Корни наследника» начались в 2016 году. Студия Tryangle собирала деньги на производство через краудфандинговую платформу Kickstarter. Кроме того, у Tryangle есть разрешение от студии Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера.

Как отмечали создатели фильма, их главной задачей было рассказать, как Том Реддл стал лордом Волан-де-Мортом.