Фанаты Гарри Поттера снимают фильм о молодом Волан-де-Морте. Вышел первый трейлер

Независимая студия Tryangle опубликовала трейлер фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника», который снимают фанаты Гарри Поттера. Картина расскажет о жизни Тома Реддла после выпуска из Хогвартса.

VOLDEMORT: Origins of the Heir TEASER #1 TRYANGLE FILMS

По сюжету, Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство Хепзибы Смит. Молодой Волан-де-Морт убил богатую волшебницу, чтобы украсть у нее чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них крестражи. МакЛаген уверена, что Реддл причастен к преступлению.

Съемки «Волан-де-Морт. Корни наследника» начались в 2016 году. По словам создателей фильма, они хотят рассказать историю о том, как Том Реддл стал лордом Волан-де-Мортом. Деньги на производство картины они собирали с помощью кампании на Kickstarter.

Студия Tryangle отмечает, что у нее есть разрешение от Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера. Премьера фильма состоится осенью 2017 года на ютьюбе.