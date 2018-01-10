ФСБ объявила Алису Аршавину самозванкой. Жена футболиста якобы называла себя майором спецслужбы

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в ФСБ России. Таким образом Центр общественных связей спецслужбы прокомментировал агентству «Интерфакс» сообщения о скандале с участием Алисы Аршавиной на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.

6 января жена футболиста была снята с рейса Москва — Алма-Ата вместе с двумя детьми за «деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». В частности, рассказали в авиакомпании, Аршавина нарушила требования безопасности, отстегнув ремни безопасности себе и своему ребенку, когда самолет был готов ко взлету и двигался по взлетно-посадочной полосе. Также она, проигнорировав правила «Аэрофлота», пыталась пересадить няню своих детей в бизнес-класс из эконома.

В рапорте бортпроводников об инциденте отдельно отмечалось, что женщина пыталась оказать давление на экипаж, неоднократно называя себя майором ФСБ.

Сама Аршавина заявляла, что ее высадили из самолета после того, как она решила поменять памперс дочери, а стюардессе якобы не понравился сильный запах.

По данным телеканала РЕН, уже после того, как женщина была снята с рейса, на телефон высадившей ее стюардессы стали приходить угрозы якобы от сотрудников Следственного комитета РФ. В них жена футболиста также называлась майором ФСБ. При звонке на номер, с которого отправлялись угрозы, ответила Алиса Аршавина.