Супругу Андрея Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» за «деструктивное поведение». Она утверждает, что меняла ребенку подгузник

Жену футболиста Андрея Аршавина Алису, путешествовавшую с двумя малолетними детьми, сняли 6 января с рейса Москва — Алма-Ата авиакомпании «Аэрофлот».

Алиса Аршавина в интервью «Комсомольской правде» сообщила, что ее высадили из самолета после того, как она решила поменять памперс дочери. По словам Аршавиной, бортпроводнику не понравился сильный запах. Аршавина уверяет, что меняла памперс, когда самолет не готовился к взлету, и никаких жалоб от пассажиров не поступало.

Кроме того, заявила жена футболиста, бортпроводник Анастасия Куракина сразу же вызвала полицию, чтобы снять их с рейса, не попытавшись как-то иначе урегулировать ситуацию.

«Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу Анастасию Куракину заявление, — рассказала Аршавина. — У этой дамы 90-го года рождения, почувствовавшей себя богом, будет суд. И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть».

Компания «Аэрофлот», в свою очередь, опубликовала заявление, в котором сообщила, что Аршавина, ее дети и няня были сняты с рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа».

В частности, говорится в заявлении авиакомпании, один из детей Аршавиной «не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение». Сама Аршавина тоже отстегнула ремень безопасности и игнорировала многочисленные предупреждения экипажа, а также пыталась пересадить няню из салона эконом-класса в бизнес-класс.

Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», утверждает «Аэрофлот». Авиакомпания, подчеркивается в заявлении, «располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки».

По данным телеканала РЕН, бортпроводник, снявшая Аршавину с рейса, получила СМС-сообщение с угрозами якобы от имени сотрудников Следственного комитета. В СМС также упоминается, что Аршавина — майор ФСБ. При звонке на номер, с которого было отправлено сообщение, отвечает Алиса Аршавина.

Супруга футболиста заявила телеканалу РЕН, что СМС-сообщение написал «оперативный сотрудник». Комментируя упоминание «майора ФСБ», Аршавина сказала: «Мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество».