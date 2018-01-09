Семен Слепаков и Сергей Шнуров поспорили из-за текста песни рэпера Фараона

Комик Семен Слепаков раскритиковал трек рэпера Фараона «Пять минут назад» — якобы в тексте песни была допущена неточность с употреблением времени. Но лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров постарался объяснить Слепакову, что он не прав.

Слепакова возмутила строчка из припева песни Фараона, в которой он сообщает, что занимался сексом с возлюбленной слушателя «ровно пять минут назад». Комик утверждает, что это заявление звучит в песне дважды — в первом и втором припеве, и количество минут не меняется несмотря на то, что прошла еще одна минута. Он предложил Фараону во второй раз петь «ровно шесть минут назад» или извиниться перед фанатами.

Слепаков ошибся: на самом деле строчка, которую он цитирует, упоминается в песне Фараона только один раз — в конце первого куплета. Но в начале песни лирический герой упоминает, что занимался любовью в автомобиле (с той же героиней или нет — не уточняется), и между двумя этими строчками проходит ровно минута, так что претензию можно считать оправданной.

Объяснить коллизию вызвался Сергей Шнуров. В своем инстаграме лидер «Ленинграда» заявил, что Слепаков ошибается, так как не может вникнуть в текст песни. По словам Шнурова, Фараон каждый раз поет о новом половом акте — просто каждый из них длится одну минуту, поэтому заявление про «ровно пять минут назад» остается верным при каждом упоминании.

Слепаков после этого признался, что объяснения Шнурова его окончательно запутали.

Если вы не слышали трек «5 минут назад» (а это одна из самых популярных песен 2016 года; только клип в ютьюбе набрал 44 миллиона просмотров), вот он:

Осторожно: песня содержит нецензурную лексику. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на уродливых животных.