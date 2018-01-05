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Кендрик Ламар записал саундтрек к «Черной пантере». Послушайте первую песню с него

Polygon
07:26, 5 января 2018

Американский рэпер Кендрик Ламар выпустил первый трек из саундтрека к фильму студии Marvel «Черная пантера», посвященному королю вымышленной африканской страны Ваканды.

Песню «All The Stars» Ламар записал вместе с R&B-исполнительницей SZA. Всего в альбоме «Black Panther: The Album» будет 14 песен; его можно будет купить с 9 февраля.

Kendrick Lamar, SZA — All The Stars (Audio)
KendrickLamarVEVO

«Черная пантера» выйдет в США 16 февраля. В России премьера фильма состоится на 10 дней позже.

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