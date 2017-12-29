«Почему рэпер Фейс не тонет?» Дорн и Ургант шутят плохие шутки

Музыкант Иван Дорн и телеведущий Иван Ургант снялись в шоу Александра Гудкова «Лига плохих шуток» (Гудков — сценарист шоу «Вечерний Ургант»). В шоу участники по очереди рассказывают друг другу несмешные шутки. Задача соперника — не рассмеяться.

ЛИГА ПЛОХИХ ШУТОК #5 | Иван Ургант x Иван Дорн Чикен Карри

В конце ролика появился видеоблогер Данила Поперечный, который запустил свое шоу аналогичного формата незадолго до Гудкова. Он обвиняет коллегу в плагиате, но признает, что сам скопировал формат с западных шоу.

В «Лиге плохих шуток» вышло уже пять выпусков (в одном из них участвовала певица Елка; четвертый выпуск с Гудковым и Ургантом позже удалили из аккаунта шоу); в «Плохих шутках» Поперечного только два выпуска — с комиком Ильей Соболевым и с актером Денисом Косяковым.