В русскоязычном ютьюбе появился новый странный жанр — «Плохие шутки». Правила игры просты: два участника заранее готовят список плохих шуток (в подавляющем большинстве случаев они основаны на незамысловатых каламбурах) и шутят их сопернику. Если тот засмеялся, автор шутки зарабатывает очко.

Рэпер LʼOne и Александр Гудков сначала шли вровень, потому что оба хохотали над каждой шуткой — и над собственными тоже. А после шутки про Валерия Сюткина у них случилась настоящая истерика. Надо признаться, некоторые шутки настолько плохие, что сдержать смех невозможно. Пока этот поединок — единственный выпуск на канале «Чикен Карри».

ЛИГА ПЛОХИХ ШУТОК #1 | LʼOne x Гудков Чикен Карри

Совсем недавно формат «Плохих шуток» начал использовать Данила Поперечный — вот первый (и пока единственный) выпуск:

Осторожно! В ролике много ненормативной лексики. Если вам это не нравится, подсчитайте, какую часть вашей жизни прошла при Владимире Путине.

ПЛОХИЕ ШУТКИ #1: Илья Соболев Данила Поперечный

Естественно, придумали этот жанр не у нас. Вот пример западных противостояний. Надо сказать, они там тоже постоянно смеются над собственными шутками!

Bad Dad Jokes Victory Church

Звезды тоже умеют плохо шутить — вот поединок между Уиллом Ферреллом и Марком Уолбергом. Уолберг то и дело умудряется проиграть очко еще до панчлайна от соперника.

You Laugh, You Lose | Will Ferrell vs. Mark Wahlberg All Def Digital

На радио BBC Radio 1 есть рубрика, жанр которой очень близок «Плохим шуткам». Здесь тоже проигрывает тот, кто первым засмеялся, только соперники не шутят, а оскорбляют друг друга.

Jennifer Lawrence & Chris Pratt Insult Each Other | CONTAINS STRONG LANGUAGE! BBC Radio 1

Will Smith & Margot Robbie Insult Each Other | CONTAINS STRONG LANGUAGE! BBC Radio 1