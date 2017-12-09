«Кто рожает кожаные чемоданы? Дипломатка!» «Плохие шутки» — отличный жанр веселых видео на ютьюбе
В русскоязычном ютьюбе появился новый странный жанр — «Плохие шутки». Правила игры просты: два участника заранее готовят список плохих шуток (в подавляющем большинстве случаев они основаны на незамысловатых каламбурах) и шутят их сопернику. Если тот засмеялся, автор шутки зарабатывает очко.
Рэпер LʼOne и Александр Гудков сначала шли вровень, потому что оба хохотали над каждой шуткой — и над собственными тоже. А после шутки про Валерия Сюткина у них случилась настоящая истерика. Надо признаться, некоторые шутки настолько плохие, что сдержать смех невозможно. Пока этот поединок — единственный выпуск на канале «Чикен Карри».
Совсем недавно формат «Плохих шуток» начал использовать Данила Поперечный — вот первый (и пока единственный) выпуск:
Осторожно! В ролике много ненормативной лексики. Если вам это не нравится, подсчитайте, какую часть вашей жизни прошла при Владимире Путине.
Естественно, придумали этот жанр не у нас. Вот пример западных противостояний. Надо сказать, они там тоже постоянно смеются над собственными шутками!
Звезды тоже умеют плохо шутить — вот поединок между Уиллом Ферреллом и Марком Уолбергом. Уолберг то и дело умудряется проиграть очко еще до панчлайна от соперника.
На радио BBC Radio 1 есть рубрика, жанр которой очень близок «Плохим шуткам». Здесь тоже проигрывает тот, кто первым засмеялся, только соперники не шутят, а оскорбляют друг друга.