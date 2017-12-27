Много ест и очень активна: как дела у знаменитой крольчихи, спасенной из пожара под Лос-Анджелесом

В начале декабря неизвестный житель Калифорнии спас кролика из огня, охватившего пригород Лос-Анджелеса. Сцена спасения попала в репортаж канала ABC7, и мужчина стал героем — пользователи соцсетей хвалили его за храбрость.

Raw video: Man rescues rabbit from raging California wildfire NJ.com

Мужчина отказался разговаривать с журналистами и уехал. Но вскоре со СМИ связался 19-летний Оскар Гонсалес, который рассказал, что именно он спас кролика. По словам юноши, он увидел животное из машины и просто не мог позволить ему сгореть заживо. Из рассказа Гонсалеса следовало, что, кролик был не один, а с крольчатами, которые якобы последовали за калифорнийцем, когда тот понес кролика на другую сторону дороги, — туда, где не было огня. Юноша предположил, что кролики были домашними.

Однако спустя несколько дней выяснилось, что Гонсалес — самозванец, а настоящий спаситель — 21-летний Калеб Уодман — отвез пострадавшего кролика в ветеринарную клинику.

Ветеринары определили, что кролик (а точнее крольчиха) — дикая. Сейчас она находится в Калифорнийском центре дикой природы, у нее сильно обгорело ухо и пострадала задняя лапка. Скорее всего, врачам придется удалить поврежденные ткани, но они отмечают, что это не скажется на слухе и координации крольчихи — она сможет прыгать и бегать.

В центре дикой природы отмечают, что крольчиха «много ест» и набирает вес. Животное очень активно.