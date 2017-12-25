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Рэпер Лил Памп завел щенка. Разумеется, он назвал его своим любимым словом

Meduza
10:23, 25 декабря 2017

Американский рэпер Лил Памп завел собаку породы бишон фризе. Об этом рэпер рассказал в своем аккаунте в Snapchat. Судя по всему, Лил Памп решил не заморачиваться с кличкой щенка и назвал его своим фирменным словом — «эщкере» («esketit», исковерканная фраза «letʼs get it»).

В соцсетях опасаются, что Лил Памп сделает жизнь щенка невыносимой. «Если бы моей собаке так в уши орали, я бы, при всем уважении, ***** [ударил]», — написал один из комментаторов.

Пользователи сайта The Flow считают, что видео, на котором Лил Памп кричит на ухо щенку «эщкере», идеально описывает 2017 год.

The Flow
Лил Памп (настоящее имя Газзи Гарсия) — 17-летний рэпер из Майами. Его самый известный трек — «Gucci Gang» — вышел в 2017 году.

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