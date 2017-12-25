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Рэпер Лил Памп завел щенка. Разумеется, он назвал его своим любимым словом
Американский рэпер Лил Памп завел собаку породы бишон фризе. Об этом рэпер рассказал в своем аккаунте в Snapchat. Судя по всему, Лил Памп решил не заморачиваться с кличкой щенка и назвал его своим фирменным словом — «эщкере» («esketit», исковерканная фраза «letʼs get it»).
Meet Lil Pump's new dog 😂🐶 @lilpump pic.twitter.com/Yaup6PA5Pk— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) December 23, 2017
В соцсетях опасаются, что Лил Памп сделает жизнь щенка невыносимой. «Если бы моей собаке так в уши орали, я бы, при всем уважении, ***** [ударил]», — написал один из комментаторов.
Пользователи сайта The Flow считают, что видео, на котором Лил Памп кричит на ухо щенку «эщкере», идеально описывает 2017 год.
Лил Памп (настоящее имя Газзи Гарсия) — 17-летний рэпер из Майами. Его самый известный трек — «Gucci Gang» — вышел в 2017 году.