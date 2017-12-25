Рэпер Лил Памп завел щенка. Разумеется, он назвал его своим любимым словом

Американский рэпер Лил Памп завел собаку породы бишон фризе. Об этом рэпер рассказал в своем аккаунте в Snapchat. Судя по всему, Лил Памп решил не заморачиваться с кличкой щенка и назвал его своим фирменным словом — «эщкере» («esketit», исковерканная фраза «letʼs get it»).

В соцсетях опасаются, что Лил Памп сделает жизнь щенка невыносимой. «Если бы моей собаке так в уши орали, я бы, при всем уважении, ***** [ударил]», — написал один из комментаторов.

Пользователи сайта The Flow считают, что видео, на котором Лил Памп кричит на ухо щенку «эщкере», идеально описывает 2017 год.