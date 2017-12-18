шапито
Юные хористы съели очень острый перец и попытались петь. Было нелегко
Датский музыкант и комик Клаус Пильгор, который ведет видеоблог под псевдонимом Chili Klaus, постоянно заставляет людей есть на камеру очень жгучие перцы. Героями его нового ролика стали участники хора мальчиков Herning Boys Choir.
Хористы съели «перец-привидение», один из самых жгучих перцев в мире, после чего продолжили петь — и, судя по выражению их лиц, давалось им это нелегко!
Три года назад Chili Klaus уже проверял, может ли человек, съевший «перец-привидение», петь. Тогда его подопытным выступил датский музыкант Михаэль Кроёе, который исполнил «My Way» Фрэнка Синатры.
А американский рэпер Дэвид Шелдон как-то попытался есть перец и читать рэп. Без перца у него определенно получается лучше.