шапито

Рэпер разогнался до 400 слов в минуту

Meduza
12:26, 21 ноября 2017

Американский рэпер Дэвид Шелдон, известный под псевдонимом Mac Lethal, рассказал, что кто-то предложил ему попытаться зачитать 300 слов за одну минуту.

«А я такой: я могу зачитать 400 слов за минуту», — сказал Mac Lethal. И зачитал!

FAST RAP — 400 words in 1 minute
Mac Lethal

Мы не считали, точно ли рэпер справился с заданием, но под своим видео он выложил полный текст трека. В нем 416 слов — и Mac Lethal закончил читать их за минуту и 3 секунды.

У Шелдона 900 тысяч подписчиков на ютьюбе. В своем канале он регулярно выкладывает видео, на которых читает рэп с разными особенностями. Например, Mac Lethal записывал видео о 27 разных стилях рэпа:

27 Styles of Rapping
Mac Lethal

Читал полторы минуты без единого вдоха:

Rapping For 90 Seconds Straight… Without Breathing
Mac Lethal

И съел очень острый перец между куплетами:

Rapping After Eating a Carolina Reaper Pepper
Mac Lethal
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