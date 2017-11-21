Рэпер разогнался до 400 слов в минуту

Американский рэпер Дэвид Шелдон, известный под псевдонимом Mac Lethal, рассказал, что кто-то предложил ему попытаться зачитать 300 слов за одну минуту.

«А я такой: я могу зачитать 400 слов за минуту», — сказал Mac Lethal. И зачитал!

FAST RAP — 400 words in 1 minute Mac Lethal

Мы не считали, точно ли рэпер справился с заданием, но под своим видео он выложил полный текст трека. В нем 416 слов — и Mac Lethal закончил читать их за минуту и 3 секунды.

У Шелдона 900 тысяч подписчиков на ютьюбе. В своем канале он регулярно выкладывает видео, на которых читает рэп с разными особенностями. Например, Mac Lethal записывал видео о 27 разных стилях рэпа:

27 Styles of Rapping Mac Lethal

Читал полторы минуты без единого вдоха:

Rapping For 90 Seconds Straight… Without Breathing Mac Lethal

И съел очень острый перец между куплетами: