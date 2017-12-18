Австралийский блогер Friggin Boom Toys решил проверить, возможно ли выполнять паркур-трюки с щитом Капитана Америки. Friggin Boom Toys забирался с щитом на стену, карабкался по канату, перепрыгивал препятствия и даже отражал атаки своего партнера. Отдельно блогер проверял, можно ли так же легко метать щит, как это делал Капитан Америка в фильмах.

Is it Possible to do Parkour with a Captain America Shield? Friggin Boom Toys

По словам блогера, ему было тяжеловато проходить полосу препятствий — приходилось использовать только одну свободную руку; к тому же щит из-за своего веса мешал и нарушал равновесие. Однако Friggin Boom Toys отметил, что после нескольких недель тренировок прыгать с реквизитом вполне возможно.