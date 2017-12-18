шапито

Нужен ли паровозику Томасу скафандр? А с какой стороны должна быть труба? В твиттере спорят об анатомии детской игрушки

Meduza
12:49, 18 декабря 2017

Комик Хизер Энн Кэмпбелл из Калифорнии обнаружила, что в магазине игрушек продаются фигурки паровозика Томаса, отправляющегося в космическое путешествие. Кэмпбелл предположила, что раз у Томаса есть защитный скафандр, значит у него есть и легкие — и тело.

О том, что паровозик — это всего лишь внешняя оболочка Томаса, уже рассказывал иллюстратор Джоэл Кэрролл. Поэтому пользователи твиттера не удивились догадкам Кэмпбелл и предложили более реалистичный дизайн для Томаса-космонавта — устройство игрушки вызвало много вопросов. Например, скафандр закрывает трубу Томаса, и в такой комплектации паровозик может задохнуться своими же газами.

По мнению пользователя GregroxMun, Томасу нужен более надежный скафандр, закрывающий только лицо. Он также предложил заменить паровой котел на солнечные батареи и установить устройство, преобразующее воду обратно в топливо.

Вот первый концепт GregroxMun:

«Дизайн нереалистичный. Вот концепт получше. Лицо защищает скафандр, так что никакие газы не пройдут. Труба выводит пар к повторному охладителю (думаю, надо добавить радиатор), а затем в виде воды идет к боковым бакам. Солнечные батареи заменяют паровой котел. Ракета на спине»

Второй (улучшенный):

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