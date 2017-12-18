Нужен ли паровозику Томасу скафандр? А с какой стороны должна быть труба? В твиттере спорят об анатомии детской игрушки
Комик Хизер Энн Кэмпбелл из Калифорнии обнаружила, что в магазине игрушек продаются фигурки паровозика Томаса, отправляющегося в космическое путешествие. Кэмпбелл предположила, что раз у Томаса есть защитный скафандр, значит у него есть и легкие — и тело.
the implication here is that the face breathes— Heather Anne Campbell (@heathercampbell) December 14, 2017
which means it has lungs and blood pic.twitter.com/fymeQTIGrr
О том, что паровозик — это всего лишь внешняя оболочка Томаса, уже рассказывал иллюстратор Джоэл Кэрролл. Поэтому пользователи твиттера не удивились догадкам Кэмпбелл и предложили более реалистичный дизайн для Томаса-космонавта — устройство игрушки вызвало много вопросов. Например, скафандр закрывает трубу Томаса, и в такой комплектации паровозик может задохнуться своими же газами.
По мнению пользователя GregroxMun, Томасу нужен более надежный скафандр, закрывающий только лицо. Он также предложил заменить паровой котел на солнечные батареи и установить устройство, преобразующее воду обратно в топливо.
Вот первый концепт GregroxMun:
The design is unrealistic. Here's a better design. Face is encapsulated by the helmet so no gasses are lost. Funnel leads exhaust to a recooler (should add radiator i guess) and then funnels back into side tanks as water. Solar mirror replaces coal-fired boiler. Rocket on back. pic.twitter.com/TlKhhnGZrE— GregroxMun (@GregroxMun) December 17, 2017
Второй (улучшенный):
I decided to spend some extra time drawing a better image. pic.twitter.com/xttnv6rvxS— GregroxMun (@GregroxMun) December 17, 2017