Нужен ли паровозику Томасу скафандр? А с какой стороны должна быть труба? В твиттере спорят об анатомии детской игрушки

Комик Хизер Энн Кэмпбелл из Калифорнии обнаружила, что в магазине игрушек продаются фигурки , отправляющегося в космическое путешествие. Кэмпбелл предположила, что раз у Томаса есть защитный скафандр, значит у него есть и легкие — и тело.

the implication here is that the face breathes

which means it has lungs and blood pic.twitter.com/fymeQTIGrr — Heather Anne Campbell (@heathercampbell) December 14, 2017

О том, что паровозик — это всего лишь внешняя оболочка Томаса, уже рассказывал иллюстратор Джоэл Кэрролл. Поэтому пользователи твиттера не удивились догадкам Кэмпбелл и предложили более реалистичный дизайн для Томаса-космонавта — устройство игрушки вызвало много вопросов. Например, скафандр закрывает трубу Томаса, и в такой комплектации паровозик может задохнуться своими же газами.

По мнению пользователя GregroxMun, Томасу нужен более надежный скафандр, закрывающий только лицо. Он также предложил заменить паровой котел на солнечные батареи и установить устройство, преобразующее воду обратно в топливо.

Вот первый концепт GregroxMun:

The design is unrealistic. Here's a better design. Face is encapsulated by the helmet so no gasses are lost. Funnel leads exhaust to a recooler (should add radiator i guess) and then funnels back into side tanks as water. Solar mirror replaces coal-fired boiler. Rocket on back. pic.twitter.com/TlKhhnGZrE — GregroxMun (@GregroxMun) December 17, 2017

Второй (улучшенный):