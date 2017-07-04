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Знаете, как выглядит тело паровозика Томаса? (осторожно: вы не сможете это развидеть)

Meduza
10:04, 4 июля 2017

Паровозик Томас — популярный герой детских книг и мультфильмов «Томас и его друзья». Обычно он выглядит так:

Universal / Everett Collection / Vida Press 

Но иллюстратор Джоэл Кэрролл предположил, что на самом деле паровозик — лишь внешняя оболочка, внутри которой сидит «настоящий» Томас. И выглядит, по мнению художника, он так:

Мы предупреждали, развидеть это у вас не получится.

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