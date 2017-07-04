шапито
Знаете, как выглядит тело паровозика Томаса? (осторожно: вы не сможете это развидеть)
Паровозик Томас — популярный герой детских книг и мультфильмов «Томас и его друзья». Обычно он выглядит так:
Но иллюстратор Джоэл Кэрролл предположил, что на самом деле паровозик — лишь внешняя оболочка, внутри которой сидит «настоящий» Томас. И выглядит, по мнению художника, он так:
For those that wonder about Cars anatomy, here's Thomas the Tank Engine's true form pic.twitter.com/lMeK5jlrHD— Joel Carroll (@joelcarroll) July 3, 2017
Мы предупреждали, развидеть это у вас не получится.