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«Гонка века»: трейлер драмы с Рэйчел Вайс и Колином Фертом
Вышел дублированный трейлер драмы «Гонка века» с Рэйчел Вайс и Колином Фертом в главных ролях.
Фильм расскажет о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который решает принять участие в кругосветной гонке, чтобы спасти свою компанию от банкротства.
Помимо Вайс и Ферта в картине снялись Дэвид Тьюлис, Эндрю Бакан и Тим Дауни. Режиссер — Джеймс Марш («Человек на проволоке», «Вселенная Стивена Хокинга»).
В российский прокат «Гонка века» выйдет 1 марта 2018 года.