«Гонка века»: трейлер драмы с Рэйчел Вайс и Колином Фертом

Вышел дублированный трейлер драмы «Гонка века» с Рэйчел Вайс и Колином Фертом в главных ролях.

Фильм расскажет о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который решает принять участие в кругосветной гонке, чтобы спасти свою компанию от банкротства.

Трейлер фильма «Гонка века» Exponenta Plus

Помимо Вайс и Ферта в картине снялись Дэвид Тьюлис, Эндрю Бакан и Тим Дауни. Режиссер — Джеймс Марш («Человек на проволоке», «Вселенная Стивена Хокинга»).

В российский прокат «Гонка века» выйдет 1 марта 2018 года.