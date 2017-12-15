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«Гонка века»: трейлер драмы с Рэйчел Вайс и Колином Фертом

Meduza
14:36, 15 декабря 2017

Вышел дублированный трейлер драмы «Гонка века» с Рэйчел Вайс и Колином Фертом в главных ролях.

Фильм расскажет о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который решает принять участие в кругосветной гонке, чтобы спасти свою компанию от банкротства.

Трейлер фильма «Гонка века»
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Помимо Вайс и Ферта в картине снялись Дэвид Тьюлис, Эндрю Бакан и Тим Дауни. Режиссер — Джеймс Марш («Человек на проволоке», «Вселенная Стивена Хокинга»).

В российский прокат «Гонка века» выйдет 1 марта 2018 года.

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