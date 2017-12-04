В конце ноября запустилась игра CryptoKitties , в которой можно покупать, продавать и выращивать виртуальных кошек — и все это на блокчейн-платформе Ethereum. Кошки приобретаются за криптовалюту, и пользователи потратили на них за неделю в общей сложности два миллиона долларов. «Медуза» рассказывает, что это такое.

Канадская компания Axiom Zen запустила игру CryptoKitties 28 ноября. Все, что требуется от игрока, — купить одного или нескольких виртуальных котов. Остальное на его усмотрение: игрок может хранить кота как коллекционный предмет; может продать его; а может свести животных и получить потомство.

Покупать кошек можно как у разработчиков — система генерирует по одному животному каждые 15 минут (так будет продолжаться до ноября 2018 года, затем кошки закончатся), — так и у других пользователей. У каждого животного есть уникальный набор характеристик, от которого зависит их ценность. Например, характеристика «мейнкун» есть всего у 81 кошки, и это заметно повышает ее стоимость. А характеристики «шоколад» или «сфинкс» можно встретить у тысяч других кошек, ничего редкого тут нет.

Все сделки с животными осуществляются за эфиры — единицы криптовалюты в блокчейн-системе Ethereum. В инструкции для пользователей так и написано: установите цифровой кошелек, позволяющий совершать переводы прямо через браузер, и купите эфиры.

Страница первой кошки CryptoKitties

Покупка, продажа и размножение кошек осуществляются через транзакции в Ethereum. И игроки так увлеклись виртуальными кошками, что по состоянию на 4 декабря CryptoKitties стала главным поставщиком новых транзакций в системе — на игру приходится больше 11% от всех транзакций. Она сместила с лидирующих позиций даже распределенную Ethereum-биржу Etherdelta.

У кошек в CryptoKitties нет стандартной цены. Пользователи выставляют своих животных на аукцион — и финальная цена зависит от спроса. Цена кошек, которых генерирует система, высчитывается на основе стоимости пяти последних проданных животных.

Один из фанатов игры создал сайт, на котором можно отслеживать сделки. На нем видно, что самую дорогую кошку (первую в системе!) кто-то купил за 246,9 эфира — это около 115 тысяч долларов.

В общей сложности за первые шесть дней в CryptoKitties потратили эфира на три миллиона долларов.

Чтобы две кошки в CryptoKitties завели потомство, игроку нужно заплатить — эта операция изначально стоила 0,001 эфира (примерно 46 центов). Из-за возросшей нагрузки на Ethereum разработчики игры 4 декабря удвоили цену рождения котят.

У кошек в игре нет строгой привязки к полу: его можно менять до того, как началось «спаривание». Каждые роды увеличивают время, которое требуется кошке, чтобы «прийти в себя» и быть готовой к рождению следующего котенка, — с нескольких минут до недели.

Несмотря на нагрузку на Ethereum, которую создает игра, ее похвалил основатель блокчейн-платформы Виталик Бутерин. Виртуальные кошки должны сделать блокчейн популярным среди широких масс, считает менеджер по продукту Axiom Zen Бени Джан. С ним согласен и основатель сайта для рекомендации новых стартапов ProductHunt Райан Хувер — он сравнивает CryptoKitties с игрой Pokemon Go.