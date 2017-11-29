Силуэты, молнии и Хогвартс на скале: какими могли бы быть обложки книг о Гарри Поттере

Несколько лет назад официальный сайт вселенной Гарри Поттера Pottermore заказал британскому иллюстратору Олли Моссу обложки для электронной версии серии книг о юном волшебнике. Книги с иллюстрациями, которые художник назвал «Оптические иллюзии», поступили в продажу в начале 2016 года; на каждой обложке есть отсылки к сюжету книги.

Olly Moss

В середине ноября Мосс рассказал, что помимо «Оптических иллюзий» он сделал еще три концепции дизайна обложек — «Хогвартс», «Геральдика» и «Силуэты». Вот как они выглядят:

Olly Moss

Olly Moss

Olly Moss

Во всех иллюстрациях Мосса спрятаны отсылки к сюжету. Например, на обложках из серии «Геральдика» замаскирована молния — такая же, как на лбу Поттера. А в одной из обложек серии «Силуэты» внутри силуэта Гарри находится картина, на которой юный волшебник и Хагрид идут по Косому переулку. Эту же картину Мосс превратил в отдельную обложку.

This one is crazy, Olly. I want to wallpaper my house with it. pic.twitter.com/7V7hifXj7c — Brandon Wainerdi (@ActuallyBrandon) November 23, 2017

По словам Мосса, правообладатели запретили ему публиковать иллюстрации в течение нескольких лет — запрет был снят этой осенью.