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«Узнай свой ВИЧ-статус»: ростовское телевидение сняло социальную рекламу с Райаном Гослингом

Meduza
11:34, 28 ноября 2017

В эфире телеканала «Россия 1» в Ростовской области 27 ноября начали показывать социальную рекламу против распространения ВИЧ. В блоке региональных новостей «Утро России. Дон», который встраивается в федеральную программу «Утро России», показали короткий ролик с призывом пройти обследование.

В момент, когда диктор говорит: «На передовой незримой войны — каждый сам за себя», на экране появляются фотографии четырех человек. В том числе американского актера Райана Гослинга!

ГТРК Дон-ТР

Вот весь ролик о ВИЧ:

«Утро России. Дон» 27.11.17 (выпуск 08:35)
ГТРК Дон-ТР

28 ноября в программе «Утро России. Дон» показывали уже другую социальную рекламу — с призывом не употреблять наркотики и предохраняться (и без Райана Гослинга).

Добро пожаловать в клуб

С 27 ноября по 3 декабря в России проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко всемирному дню борьбы со СПИДом (отмечается 1 декабря).
Сюжет про акцию показывали и в федеральной программе «Утро России» на канале «Россия 1». Но без фото Райана Гослинга.
Почему Гослинг оказался в ролике про ВИЧ, неясно, — ни сам актер, ни СМИ не сообщали о том, что он заражен вирусом.

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