«Узнай свой ВИЧ-статус»: ростовское телевидение сняло социальную рекламу с Райаном Гослингом

В эфире телеканала «Россия 1» в Ростовской области 27 ноября начали показывать социальную рекламу против распространения ВИЧ. В блоке региональных новостей «Утро России. Дон», который встраивается в федеральную программу «Утро России», показали короткий ролик с призывом пройти обследование.

В момент, когда диктор говорит: «На передовой незримой войны — каждый сам за себя», на экране появляются фотографии четырех человек. В том числе американского актера Райана Гослинга!

ГТРК Дон-ТР

Вот весь ролик о ВИЧ:

«Утро России. Дон» 27.11.17 (выпуск 08:35) ГТРК Дон-ТР

28 ноября в программе «Утро России. Дон» показывали уже другую социальную рекламу — с призывом не употреблять наркотики и предохраняться (и без Райана Гослинга).