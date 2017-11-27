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Шутер Wolfenstein II отцензурировали в Германии и не выпустили в Израиле. Про это сделали игру — в ней надо стрелять по усам Гитлера

Meduza
11:34, 27 ноября 2017

Израильский разработчик Алон Карми выпустил пародию на шутер Wolfenstein 2: The New Colossus — браузерную игру Wolfenstäche: The New Censorship. В ней нужно воевать с агрессивными усами Адольфа Гитлера.

Wolfenstäche вышла в ответ на решение компании Bethesda, издателя Wolfenstein 2, не продавать в Израиле игру о мире, в котором победили нацисты. Студия не объяснила своего решения, а просто извинилась за доставленные неудобства. Решение Bethesda возмутило некоторых израильских игроков — ведь в Wolfenstein 2 нужно играть за солдата-еврея, борющегося с нацистами.

Агрессивные усы в Wolfenstäche появились из-за того, что в Германии игру подвергли цензуре — из-за особенностей местного законодательства разработчикам пришлось выпустить версию, в которой у виртуального Гитлера нет усов (к нему также обращаются «мой канцлер», а не «мой фюрер», а вместо свастики использован другой символ).

У главного героя Wolfenstäche — автомат с шестиконечной звездой вместо мушки. Он выходит на арену, где на него нападают усы разного вида — одни бьют его «врукопашную», другие стреляют издалека, а третьи пытаются раздавить сверху.

Игра бесплатна и доступна как в браузере, так и в виде приложений под Windows, Mac и Linux.

Wolfenstein 2: The New Colossus вышла 27 октября 2017 года. Действие игры разворачивается в альтернативном мире, в котором во Второй мировой войне победили нацисты.
Главный герой игры, Уильям Бласковиц, оказывается в Америке 1961 года. Как и в предыдущей игре, Wolfenstein: The New Order, Бласковиц — часть сопротивления, совершающего нападения на нацистских лидеров.
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