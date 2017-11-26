«Ас кагакöд сёрнитам комиöн»: российская переводчица и финская художница оживляют финно-угорские языки (комиксами!)

В мае 2016 года переводчица Анна Воронкова и финская художница Санна Хукканен провели первый мастер-класс по созданию комиксов на финно-угорских языках в Ижевске. С тех пор они побывали в Карелии, Коми, Марий Эл и Ханты-Мансийском автономном округе. На их мастер-классы приходят местные активисты, борющиеся за сохранение языка, — студенты, журналисты, актеры, учителя и пенсионеры. Комиксы публикуются в местных газетах, а также в группах в социальных сетях, которые курирует Воронкова. В 2018 году активистки планируют собрать все работы на одной выставке — в Москве и Петербурге. «Медуза» публикует несколько комиксов на карельском, коми, марийском и хантыйском.

«Кандидат» (язык коми) 1. «Надо избрать меня» 2. «Со своими детьми говорим по-коми!» 3. «Пап, долго еще?» — «Скоро сынок» 4. «Защитим родной язык!» Александр Терентьев «Правдивая история» (карельский язык) 1. «Срочно перекинь на мобилу денег!!! 2000 р.» 2. «Ого, отвечу по-карельски, если свой — поймет!» 3. «Устала ждать. Обманщик!» 4. «Или сидит со словарем». Маргарита Кемппайнен

«Прогресс» (хантыйский язык) 1. «В древние времена» 2. «Во времена колхоза» 3. «Сегодня» 4. «К чему мы пришли» Валентина Тарлина «Коллективизация» (хантыйский язык) 1. «Вот увозят нас в другую деревню» 2. «Народ приехал. Где они будут жить?» 3. «Домой едем. В Войтехово поедем» 4. «Опять везут в Теги нас. Опять едем». Людмила Кондрашина

Санна Хукканен: В 2014 году в Петрозаводске я познакомилась с . Тогда я впервые столкнулась с карельским языком, и он показался мне очень знакомым — я сама говорю на карельском диалекте финского. [Активисты] рассказали о тяжелом положении языка: у него нет официального статуса в республике, молодежь на нем не говорит. Я осознала, что с помощью комиксов можно попытаться сохранить и оживить карельский язык. Комикс — это легко и не затратно, любой, кому есть что сказать, может его сделать. Культура развивается и постоянно меняется — это не только традиции предков. Она должна меняться, чтобы выжить, и в этом нет чего-то плохого — активисты делают свою собственную википедию, журналисты придумывают слова под современные нужды.

Анна Воронкова: Я переводчик с финского языка, училась на филфаке МГУ. В то время группы финского и норвежского были своеобразным наказанием, престижнее было учиться в английской группе. Про финно-угорские языки России нам рассказывали мало. Я была уверена, что все они уже мертвые языки, и успешно работала с финнами — до осени 2015 года, когда Санна пригласила меня в Петрозаводск на мастер-класс по комиксам. Я впервые увидела носителей карельского языка. Интересно, что студенты первого курса, знающие родной карельский, бегло говорили по-фински. Я, будучи монолингвом, так, наверное, говорить никогда не буду.

Язык и культура — это часть семейной памяти, теплые воспоминания, колыбельная мамы, детские считалочки. У нас в стране языковое и культурное богатство мало ценится, везде говорится про русский язык и культуру — как язык мировой литературы и язык большой страны. А про малые языки забывают. Радует, что в республиках есть много — для меня много — инициативной молодежи; целое поколение, которое интересуется родным языком. Они делают мемы, пишут стихи и песни, развивают ремесла, проводят социальные инициативы и даже тренинги по фитнесу на родном языке. Но за свой язык борются все-таки единицы. Родителям хочется, чтобы ребенок лучше знал русский и какой-нибудь английский, чтобы уехал учиться в Москву или Питер.