«Ас кагакöд сёрнитам комиöн»: российская переводчица и финская художница оживляют финно-угорские языки (комиксами!)
В мае 2016 года переводчица Анна Воронкова и финская художница Санна Хукканен провели первый мастер-класс по созданию комиксов на финно-угорских языках в Ижевске. С тех пор они побывали в Карелии, Коми, Марий Эл и Ханты-Мансийском автономном округе. На их мастер-классы приходят местные активисты, борющиеся за сохранение языка, — студенты, журналисты, актеры, учителя и пенсионеры. Комиксы публикуются в местных газетах, а также в группах в социальных сетях, которые курирует Воронкова. В 2018 году активистки планируют собрать все работы на одной выставке — в Москве и Петербурге. «Медуза» публикует несколько комиксов на карельском, коми, марийском и хантыйском.
Санна Хукканен: В 2014 году в Петрозаводске я познакомилась с Союзом карельского народа. Тогда я впервые столкнулась с карельским языком, и он показался мне очень знакомым — я сама говорю на карельском диалекте финского. [Активисты] рассказали о тяжелом положении языка: у него нет официального статуса в республике, молодежь на нем не говорит. Я осознала, что с помощью комиксов можно попытаться сохранить и оживить карельский язык. Комикс — это легко и не затратно, любой, кому есть что сказать, может его сделать. Культура развивается и постоянно меняется — это не только традиции предков. Она должна меняться, чтобы выжить, и в этом нет чего-то плохого — активисты делают свою собственную википедию, журналисты придумывают слова под современные нужды.
Анна Воронкова: Я переводчик с финского языка, училась на филфаке МГУ. В то время группы финского и норвежского были своеобразным наказанием, престижнее было учиться в английской группе. Про финно-угорские языки России нам рассказывали мало. Я была уверена, что все они уже мертвые языки, и успешно работала с финнами — до осени 2015 года, когда Санна пригласила меня в Петрозаводск на мастер-класс по комиксам. Я впервые увидела носителей карельского языка. Интересно, что студенты первого курса, знающие родной карельский, бегло говорили по-фински. Я, будучи монолингвом, так, наверное, говорить никогда не буду.
Язык и культура — это часть семейной памяти, теплые воспоминания, колыбельная мамы, детские считалочки. У нас в стране языковое и культурное богатство мало ценится, везде говорится про русский язык и культуру — как язык мировой литературы и язык большой страны. А про малые языки забывают. Радует, что в республиках есть много — для меня много — инициативной молодежи; целое поколение, которое интересуется родным языком. Они делают мемы, пишут стихи и песни, развивают ремесла, проводят социальные инициативы и даже тренинги по фитнесу на родном языке. Но за свой язык борются все-таки единицы. Родителям хочется, чтобы ребенок лучше знал русский и какой-нибудь английский, чтобы уехал учиться в Москву или Питер.