Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался второй раз подряд стать человеком года по версии журнала Time.

Вот что он написал: «Из журнала Time позвонили и сказали, что я ВЕРОЯТНО буду признан человеком года, как в прошлом году, но мне надо согласиться на интервью и большую фотосессию. Я сказал, что „вероятно“ не годится, и отказался. Все равно спасибо!»

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

Журнал Time тут же опроверг заявление Трампа. «Президент ошибается по поводу того, как мы выбираем человека года. Time не обсуждает свой выбор до выхода номера, то есть до 6 декабря», — сообщили в журнале. Директор Time по контенту Алан Мюррэй в личном твиттере высказался более жестко, заявив, что в заявлении Трампа нет «ни крупицы правды».

У Дональда Трампа, вероятно, особое отношение к журналу Time. Как напоминает The New York Times, в 2011 году он заявил, что журнал «потерял всяческое доверие», не включив его в сотню самых влиятельных людей мира, а в 2015-м расстроился, что человеком года признали Ангелу Меркель, а не его.

Когда в 2016 году журнал назвал его человеком года, избранный президент США сказал, что быть на обложке журнала Time в этом качестве — «невероятная честь».

Поддельные обложки журнала Time с портретом Трампа еще недавно висели как минимум в пяти его гольф-клубах, сообщила летом газета The Washington Post. После той публикации Time потребовал убрать их. Бывший редактор журнала Ричард Стенгел после твита Трампа об отказе стать человеком года припомнил это президенту: «Не хочется вас расстраивать, но это, ВЕРОЯТНО, значит, что вы НЕ станете человеком года. Они просто хотели фотосессию. Но уверен, что у вас все еще хранятся где-то поддельные обложки».