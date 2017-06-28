В гольф-клубах Трампа обнаружили поддельные Time с миллиардером на обложке. Журнал потребовал их убрать

Газета The Washington Post выяснила, что как минимум в пяти гольф-клубах Дональда Трампа в рамке висит поддельный плакат, на котором миллиардер изображен на обложке влиятельного журнала Time.

На обложке указано, что это выпуск от 1 марта 2009 года, но в действительности у Time нет номера за эту дату. Более того, в 2009 году Трамп вообще не попадал на обложку журнала. Есть и другие отличия: в выносах на обложке используются восклицательные знаки, хотя обычно Time так не делает, также немного отличается и дизайн обложки.

В Time подтвердили, что обложка с Трампом — фальшивая, и потребовали снять ее со стен гольф-клубов. Настоящий номер Time вышел 2 марта, на его обложке была актриса Кейт Уинслет, и Трамп там не упоминался.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что не будет комментировать ситуацию с оформлением гольф-клубов Трампа.