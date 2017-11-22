Режиссер Грета Гервиг захотела использовать песню Джастина Тимберлейка в своем фильме. И написала ему трогательное письмо

Американская актриса и независимый режиссер Грета Гервиг на шоу «Late Night» Сета Майерса рассказала, как создавался ее фильм «Леди Птица», вышедший в сентябре 2017 года.

Действие картины происходит в 2002 году, и Гервиг хотела, чтобы саундтрек отображал это время. Но для того, чтобы использовать композиции в фильме, нужно получить разрешение правообладателя (или купить его). И Гервиг сама написала письма исполнителям — Джастину Тимберлейку, Аланис Мориссет и Дэйву Мэтьюзу!

Greta Gerwig Wrote a Letter to Justin Timberlake Asking to Use His Music in Lady Bird Late Night with Seth Meyers

«Ну, что я могу сказать? Вы Джастин Тимберлейк. Вы были саундтреком моей юности», — так Гервиг начала письмо Тимберлейку. Режиссер рассказала о своем фильме и попросила у музыканта разрешение использовать в картине песню «Cry Me A River». Гервиг также упомянула, что в 2002 году услышала альбом Тимберлейка «Justified», только вышедший на тот момент, и после учебы купила CD-диск, а заодно и кассету — у нее в машине был только кассетный проигрыватель.

«Знаю, что я не первая девушка, которая совершенно сходит с ума от вас и вашей музыки, и я также знаю, что не последняя. Но могу с уверенностью сказать, что никто не будет счастливее, благодарнее и восторженнее», — написала Гервиг.

Судя по информации, указанной на сайте IMDb, Джастин Тимберлейк и Дэйв Мэттьюз разрешили Гервиг использовать свои песни в фильме.