Желтый снег, белая горячка: тизер «Дэдпула 2» в виде уроков рисования

Студия 20th Century Fox выпустила тизер фильма «Дэдпул 2», замаскированный под уроки рисования от американского живописца Боба Росса.

В ролике главный герой фильма (его играет Райан Рейнольдс), надев парик, как у Росса, пишет пейзажи, отпуская шутки про наркотики и секс. В какой-то момент видео прерывается, и показывают 10-секундную нарезку из самого фильма.

Дэдпул 2 | Уроки живо писи | HD 20th Century Fox Russia

Оригинальная версия:

Deadpoolʼs «Wet on Wet» Teaser 20th Century Fox

TJournal отмечает, что названия цветов в англоязычном тизере представляют собой отсылки к различным культурным явлениям: от фильмов «Заводной апельсин» и «Зеленый сойлент» до Reddit и кассовых сборов первого «Дэдпула».

В русскоязычной версии ролика цвета называются так:

Оранжевый — хрип сезона

Синяя бурда

Зеленый сойлент

Верблюди в черном

Золотой мальчик

Мистер коричневый

Красотка в розовом

Серый волк

Желтый снег

Код красный

Белая горячка

«Дэдпул 2» снял режиссер «Джона Уика» и первого «Дэдпула» Дэвид Литч. Фильм выйдет в прокат в мае 2018 года.