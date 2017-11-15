Желтый снег, белая горячка: тизер «Дэдпула 2» в виде уроков рисования
Студия 20th Century Fox выпустила тизер фильма «Дэдпул 2», замаскированный под уроки рисования от американского живописца Боба Росса.
В ролике главный герой фильма (его играет Райан Рейнольдс), надев парик, как у Росса, пишет пейзажи, отпуская шутки про наркотики и секс. В какой-то момент видео прерывается, и показывают 10-секундную нарезку из самого фильма.
Оригинальная версия:
TJournal отмечает, что названия цветов в англоязычном тизере представляют собой отсылки к различным культурным явлениям: от фильмов «Заводной апельсин» и «Зеленый сойлент» до Reddit и кассовых сборов первого «Дэдпула».
В русскоязычной версии ролика цвета называются так:
- Оранжевый — хрип сезона
- Синяя бурда
- Зеленый сойлент
- Верблюди в черном
- Золотой мальчик
- Мистер коричневый
- Красотка в розовом
- Серый волк
- Желтый снег
- Код красный
- Белая горячка
«Дэдпул 2» снял режиссер «Джона Уика» и первого «Дэдпула» Дэвид Литч. Фильм выйдет в прокат в мае 2018 года.