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Желтый снег, белая горячка: тизер «Дэдпула 2» в виде уроков рисования

Meduza
16:17, 15 ноября 2017

Студия 20th Century Fox выпустила тизер фильма «Дэдпул 2», замаскированный под уроки рисования от американского живописца Боба Росса.

В ролике главный герой фильма (его играет Райан Рейнольдс), надев парик, как у Росса, пишет пейзажи, отпуская шутки про наркотики и секс. В какой-то момент видео прерывается, и показывают 10-секундную нарезку из самого фильма.

Дэдпул 2 | Уроки живо писи | HD
20th Century Fox Russia

Оригинальная версия:

Deadpoolʼs «Wet on Wet» Teaser
20th Century Fox

TJournal отмечает, что названия цветов в англоязычном тизере представляют собой отсылки к различным культурным явлениям: от фильмов «Заводной апельсин» и «Зеленый сойлент» до Reddit и кассовых сборов первого «Дэдпула».

В русскоязычной версии ролика цвета называются так:

  • Оранжевый — хрип сезона
  • Синяя бурда
  • Зеленый сойлент
  • Верблюди в черном
  • Золотой мальчик
  • Мистер коричневый
  • Красотка в розовом
  • Серый волк
  • Желтый снег
  • Код красный
  • Белая горячка

«Дэдпул 2» снял режиссер «Джона Уика» и первого «Дэдпула» Дэвид Литч. Фильм выйдет в прокат в мае 2018 года.

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