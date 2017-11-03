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Вышел новый трейлер «Горе-творца»: Джеймс Франко снимает очень плохой фильм

Meduza
09:53, 3 ноября 2017

Американская киностудия A24 выпустила новый трейлер фильма «Горе-творец», посвященного съемкам картины «Комната» Томми Вайсо. Трейлер посвящен главному герою — собственно, самому Вайсо (его играет Джеймс Франко; он же выступил в качестве режиссера).

The Disaster Artist | Tommy | Official Trailer 2 HD | A24
A24

Фильм основан на реальных событиях: в 2003 году Вайсо выпустил настолько чудовищную картину, что его называют эталоном бездарного кино. Кроме Джеймса Франко в «Горе-творце» снялся его брат Дэйв, а также Сет Роген, Зак Эфрон и Эри Грейнор.

В США «Горе-творец» выйдет в прокат 1 декабря 2017 года.

Еще один (очень смешной) трейлер

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