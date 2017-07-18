«Горе-творец»: трейлер о съемках ну очень плохого фильма

Джеймс Франко снял трагикомедию «Горе-творец», рассказывающую о процессе создания фильма Томми Вайсо «Комната», который называют эталоном бездарного кино. Главную роль в «Горе-творце» исполнил сам Франко.

В трейлере фильма показаны безуспешные попытки снять одну сцену: главный герой постоянно забывает несложную строчку и вынужден входить в кадр снова и снова.

The Disaster Artist | Official Teaser Trailer HD | A24 A24

В «Горе-творце» также снялись Дэйв Франко и Сет Роген. Фильм выйдет в американский прокат в декабре 2017 года.