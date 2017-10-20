Губернатор Ленинградской области показал бессмысленного робота-чиновника. Андроид запомнил бюджет региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил на своем ютьюб-канале ролик о встрече с председателем заксобрания региона Сергеем Бебениным.

Дрозденко передал Бебенину проект бюджета региона на 2018 год и рассказал, что документ уйдет в заксобрание не просто в электронном виде, а «через специального посланника». Им оказался робот в костюме, с волосами из проводов и антропоморфными ушами, в памяти которого хранится бюджет.

Робот умеет разговаривать и отвечать на вопросы о бюджете, но на видео его речь разобрать очень сложно. Говорит он крайне официозно: «Я вместил в своей памяти весь проект консолидированного бюджета Ленинградской области на 2018 год».

Проект бюджета Ленинградской области 2018 передан в Законодательное собрание. «У нас все точно!» Александр Дрозденко

Судя по описанию ролика, робота создавали в творческой лаборатории робототехники университета ИТМО. Его голова похожа на головы роботов, собранных из детского конструктора Lego Mindstorms.