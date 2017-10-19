Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК
шапито

В Сколково нашли «инновационную урну»: она собирает разные виды мусора в один пакет

Meduza
13:01, 19 октября 2017

Посетители форума «Открытые инновации», который проходит в инновационном центре Сколково, обнаружили урны для раздельного сбора мусора. Однако когда автор видео попытался открыть урну, ничего не вышло: педаль не работала. Подняв крышку, мужчина обнаружил, что это обыкновенная мусорка — внутри был один пакет, а перегородка, разделяющая мусор, отсутствовала.

Теперь в соцсетях шутят, что это «инновационная урна», которую разработали в Сколково для имитации раздельного сбора мусора.

Комментаторы также нашли объяснение, почему урна такая странная. Вероятно, перегородку вынула уборщица для того, чтобы закрепить один пакет (вместо трех).

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Что делают на Кипре сто тысяч русских?
24 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме