В Сколково нашли «инновационную урну»: она собирает разные виды мусора в один пакет

Посетители форума «Открытые инновации», который проходит в инновационном центре Сколково, обнаружили урны для раздельного сбора мусора. Однако когда автор видео попытался открыть урну, ничего не вышло: педаль не работала. Подняв крышку, мужчина обнаружил, что это обыкновенная мусорка — внутри был один пакет, а перегородка, разделяющая мусор, отсутствовала.

Инновационные урны в Сколково! Такого нигде больше нет! pic.twitter.com/k1Vb6I9L0I — СВОБОДА (@Svoboda_naroda) October 18, 2017

Теперь в соцсетях шутят, что это «инновационная урна», которую разработали в Сколково для имитации раздельного сбора мусора.

Комментаторы также нашли объяснение, почему урна такая странная. Вероятно, перегородку вынула уборщица для того, чтобы закрепить один пакет (вместо трех).