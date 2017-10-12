Олег Тиньков и «коробка кайфожора»: флешмоб про семь вещей, от которых отказался Дуров, продолжается
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров 10 октября опубликовал список из семи вещей, от которых он отказался «много лет назад». В него вошли алкоголь, мясо животных, наркотики, лекарства, кофе и еще несколько пунктов. Он посоветовал отказаться от этих вещей всем, кто «занимается созиданием». Пользователей соцсетей сразу начали составлять свои манифесты (мы о них уже писали) — и продолжают делать это до сих пор.
7 вещей от которых я отказалась много лет назад:— Шальная императрица (@realzzebra) October 10, 2017
1) Коммуникабельность;
2) Стрессоустойчивость;
3) Исполнительность;
4) Легкообучаемость;
5) Ответственность;
6) Нацеленность на результат;
7) Желание работать в команде.
7 вещей, от которых я отказался, родившись в России:— Alice🐝Woods (@Dr_Alice_Woods) October 11, 2017
1. Деньги
2. Правосудие
3. Права и свободы
4. Почта
5. Дороги
6. Возможности
7. Счастье
7 вещей от которых я отказался— Солдат у дачи (@rfvtytdcnfc) October 11, 2017
1)Гнойный
2)Слава КПСС
3)Соня Мармеладова
4)Бутер Бродский
5)Валентин Дядька
6)Воровская лапа
7)Слава Карелин
7 вещей, от которых я отказался:— Фишер (@Coronzom) October 12, 2017
1. ШАНЕЖКИ
2. ОКОЛОТОК
3. КСИВА
4. МУЛЬТИФОРА
5. ВЕХОТКА
6. ПАССАТИЖИ
7. ДРЯЗИНА
Еще 7 вещей, от которых я давно отказался: pic.twitter.com/6ojDstcJi0— дерево (@derevoTony) October 12, 2017
— Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?— Лось (19,6) (@poooovar) October 11, 2017
— Вот список из 7 вещей,от которых я отказался...
К флешмобу присоединился основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. Правда, вместо того, чтобы перечислить, от каких вещей надо отказаться для созидания, Тиньков составил список советов для молодого поколения. Среди них — «не хайпите ради хайпа» и «смывайте за собой в общественных туалетах».
Также некое ООО «Круто» запустила сервис «7 вещей, которые не может позволить себе Павел Дуров». Компания предлагает за две тысячи рублей купить коробку, в которой будет коньяк, чай, газировка, сигареты, обезболивающие таблетки, мясо и лучшие выпуски программы «Пусть говорят» — «набор мечты любого кайфожора».