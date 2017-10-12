Олег Тиньков и «коробка кайфожора»: флешмоб про семь вещей, от которых отказался Дуров, продолжается

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров 10 октября опубликовал список из семи вещей, от которых он отказался «много лет назад». В него вошли алкоголь, мясо животных, наркотики, лекарства, кофе и еще несколько пунктов. Он посоветовал отказаться от этих вещей всем, кто «занимается созиданием». Пользователей соцсетей сразу начали составлять свои манифесты (мы о них уже писали) — и продолжают делать это до сих пор.

7 вещей от которых я отказалась много лет назад:

1) Коммуникабельность;

2) Стрессоустойчивость;

3) Исполнительность;

4) Легкообучаемость;

5) Ответственность;

6) Нацеленность на результат;

7) Желание работать в команде. — Шальная императрица (@realzzebra) October 10, 2017

7 вещей, от которых я отказался, родившись в России:

1. Деньги

2. Правосудие

3. Права и свободы

4. Почта

5. Дороги

6. Возможности

7. Счастье — Alice🐝Woods (@Dr_Alice_Woods) October 11, 2017

7 вещей от которых я отказался

1)Гнойный

2)Слава КПСС

3)Соня Мармеладова

4)Бутер Бродский

5)Валентин Дядька

6)Воровская лапа

7)Слава Карелин — Солдат у дачи (@rfvtytdcnfc) October 11, 2017

7 вещей, от которых я отказался:

1. ШАНЕЖКИ

2. ОКОЛОТОК

3. КСИВА

4. МУЛЬТИФОРА

5. ВЕХОТКА

6. ПАССАТИЖИ

7. ДРЯЗИНА — Фишер (@Coronzom) October 12, 2017

Еще 7 вещей, от которых я давно отказался: pic.twitter.com/6ojDstcJi0 — дерево (@derevoTony) October 12, 2017

— Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?

— Вот список из 7 вещей,от которых я отказался... — Лось (19,6) (@poooovar) October 11, 2017

К флешмобу присоединился основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. Правда, вместо того, чтобы перечислить, от каких вещей надо отказаться для созидания, Тиньков составил список советов для молодого поколения. Среди них — «не хайпите ради хайпа» и «смывайте за собой в общественных туалетах».

Также некое ООО «Круто» запустила сервис «7 вещей, которые не может позволить себе Павел Дуров». Компания предлагает за две тысячи рублей купить коробку, в которой будет коньяк, чай, газировка, сигареты, обезболивающие таблетки, мясо и лучшие выпуски программы «Пусть говорят» — «набор мечты любого кайфожора».