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Олег Тиньков и «коробка кайфожора»: флешмоб про семь вещей, от которых отказался Дуров, продолжается

Meduza
15:29, 12 октября 2017

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров 10 октября опубликовал список из семи вещей, от которых он отказался «много лет назад». В него вошли алкоголь, мясо животных, наркотики, лекарства, кофе и еще несколько пунктов. Он посоветовал отказаться от этих вещей всем, кто «занимается созиданием». Пользователей соцсетей сразу начали составлять свои манифесты (мы о них уже писали) — и продолжают делать это до сих пор.

К флешмобу присоединился основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. Правда, вместо того, чтобы перечислить, от каких вещей надо отказаться для созидания, Тиньков составил список советов для молодого поколения. Среди них — «не хайпите ради хайпа» и «смывайте за собой в общественных туалетах».

Также некое ООО «Круто» запустила сервис «7 вещей, которые не может позволить себе Павел Дуров». Компания предлагает за две тысячи рублей купить коробку, в которой будет коньяк, чай, газировка, сигареты, обезболивающие таблетки, мясо и лучшие выпуски программы «Пусть говорят» — «набор мечты любого кайфожора».

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