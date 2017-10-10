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«Семь вещей, от которых я отказался много лет назад»: Павел Дуров составил правила жизни, и его все пародируют

Meduza
10:09, 10 октября 2017

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в свой день рождения (10 октября ему исполнилось 33 года) составил список из семи вещей, от которых он «отказался много лет назад». Туда вошли алкоголь, мясо, сигареты, кофе и другие пункты. Дуров посоветовал последовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».

Пользователи соцсетей поняли призыв Дурова иначе: они стали составлять свои — шуточные — списки из семи вещей, от которых следует отказаться.

Дуров учит жизни

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