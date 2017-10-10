«Семь вещей, от которых я отказался много лет назад»: Павел Дуров составил правила жизни, и его все пародируют

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в свой день рождения (10 октября ему исполнилось 33 года) составил список из семи вещей, от которых он «отказался много лет назад». Туда вошли алкоголь, мясо, сигареты, кофе и другие пункты. Дуров посоветовал последовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».

Пользователи соцсетей поняли призыв Дурова иначе: они стали составлять свои — шуточные — списки из семи вещей, от которых следует отказаться.

7 вещей, от которых я отказался много лет назад:

1)Алкоголь.2)Мясо.3)Продукты фармацевтики.4)Наркотики.5)Кофе,чай.6)Фаст-фуд.7)Здравый смысл — духовный наставник (@uniqueshit1) October 10, 2017

7 вещей от которых я давно отказался и советую отказаться всем:



1. ихний

2. текёт

3. ложить

4. ехай

5. извени

6. тута

7. позвОнит — BODYA (@THEBODYABODYA) October 10, 2017

7 вещей от которых я давно отказался и от которых советую отказаться всем:



1. давать

2. всем

3. советы

4. которых

5. никто

6. не

7. просит — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) October 10, 2017

7 вещей от которых я давно отказался и вам рекомендую

Девушки

Амбиции

Становая тяга

Крым

Икра

Гороскопы

Компьютерные игры — Чай с пряниками (@SamoilovVlad12) October 10, 2017

Семь вещей, от которых отказался Павел Дуров: боярышник, бормотуха, червивка, самогон, сивуха, спиртяга, водяра — Ростемноэнерго (@ultima_putin) October 10, 2017

7 вещей, от которых я отказался:

1) JavaScript

2) Ruby

3) Динамическая типизация

4) Рефлексия

5) ООП

6) nil

7) Туториалы на ютубе — Рот и Антихайп (@just_Twizty) October 10, 2017

7 вещей, от которых я отказался давно и вам рекомендую:

1. Стена

2. Рейтинг

3. Мнения

4. Вопросы

5. Счастливый фермер

6. Доля в вк

7. Морфей — Pope of dope (@namemustbefree) October 10, 2017

Семь вещей, от которых я отказался много лет назад:

1. Дюшес

2. Буратино

3. Тархун

4. Колокольчик

5. Саяны

6. "Лимонад"

7. Отеч. Dr.Pepper — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) October 10, 2017

7 вещей, от которых я отказался и советую всем:



1. Дратути

2. Вжух

3. Крым наш

4. Антихайп

5. Рил ток

6. Узбагойся

7. Это фиаско, братан — Артём Дерягин (@DerArto) October 10, 2017

Дурову следовало написать честно:



Вещь, от которой я отказался и рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием:

1. Жить в России — Духовная скрепонька (@IkerAkinfeev) October 10, 2017

Непроглядных чащ,

непробиваемых стен,

окопных болезней

и столетних дождей — кровьтополей (@nvm_lj) October 10, 2017

7 вещей, которые делают меня счастливым ^^ pic.twitter.com/5dE3cfsVe4 — упоротый маркетолог (@jan_beame) October 10, 2017