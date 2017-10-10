«Семь вещей, от которых я отказался много лет назад»: Павел Дуров составил правила жизни, и его все пародируют
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в свой день рождения (10 октября ему исполнилось 33 года) составил список из семи вещей, от которых он «отказался много лет назад». Туда вошли алкоголь, мясо, сигареты, кофе и другие пункты. Дуров посоветовал последовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».
Пользователи соцсетей поняли призыв Дурова иначе: они стали составлять свои — шуточные — списки из семи вещей, от которых следует отказаться.
7 вещей, от которых я отказался много лет назад:— духовный наставник (@uniqueshit1) October 10, 2017
1)Алкоголь.2)Мясо.3)Продукты фармацевтики.4)Наркотики.5)Кофе,чай.6)Фаст-фуд.7)Здравый смысл
7 вещей от которых я давно отказался и советую отказаться всем:— BODYA (@THEBODYABODYA) October 10, 2017
1. ихний
2. текёт
3. ложить
4. ехай
5. извени
6. тута
7. позвОнит
7 вещей от которых я давно отказался и от которых советую отказаться всем:— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) October 10, 2017
1. давать
2. всем
3. советы
4. которых
5. никто
6. не
7. просит
7 вещей от которых я давно отказался и вам рекомендую— Чай с пряниками (@SamoilovVlad12) October 10, 2017
Девушки
Амбиции
Становая тяга
Крым
Икра
Гороскопы
Компьютерные игры
Семь вещей, от которых отказался Павел Дуров: боярышник, бормотуха, червивка, самогон, сивуха, спиртяга, водяра— Ростемноэнерго (@ultima_putin) October 10, 2017
7 вещей, от которых я отказался:— Рот и Антихайп (@just_Twizty) October 10, 2017
1) JavaScript
2) Ruby
3) Динамическая типизация
4) Рефлексия
5) ООП
6) nil
7) Туториалы на ютубе
7 вещей, от которых я отказался давно и вам рекомендую:— Pope of dope (@namemustbefree) October 10, 2017
1. Стена
2. Рейтинг
3. Мнения
4. Вопросы
5. Счастливый фермер
6. Доля в вк
7. Морфей
Семь вещей, от которых я отказался много лет назад:— Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) October 10, 2017
1. Дюшес
2. Буратино
3. Тархун
4. Колокольчик
5. Саяны
6. "Лимонад"
7. Отеч. Dr.Pepper
7 вещей, от которых я отказался и советую всем:— Артём Дерягин (@DerArto) October 10, 2017
1. Дратути
2. Вжух
3. Крым наш
4. Антихайп
5. Рил ток
6. Узбагойся
7. Это фиаско, братан
Дурову следовало написать честно:— Духовная скрепонька (@IkerAkinfeev) October 10, 2017
Вещь, от которой я отказался и рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием:
1. Жить в России
Непроглядных чащ,— кровьтополей (@nvm_lj) October 10, 2017
непробиваемых стен,
окопных болезней
и столетних дождей
7 вещей, которые делают меня счастливым ^^ pic.twitter.com/5dE3cfsVe4— упоротый маркетолог (@jan_beame) October 10, 2017
ты случайно не мешаешь созиданию? тогда почему выглядишь так, как будто от тебя отказался дуров?— гипермаслина (@SimonKostin) October 10, 2017