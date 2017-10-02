«Матч ТВ» вынес в соцсети цитату спортсмена про Гитлера. Но что-то пошло не так

На сайте канала «Матч ТВ» 1 октября вышел большой материал про российского бойца MMA Саида-Хамзата Авхадова, который ради боя похудел за два месяца на 23 килограмма — с 92 до 68,35. И ему не хватило еще двух килограммов, чтобы попасть в нужную весовую категорию.

В статье приводится диалог корреспондента «Матч ТВ» Александра Лютикова с Авхадовым:

— Вы пытались согнать 26 килограммов. Это самая дикая сгонка веса, о которой я когда-либо слышал.

— Клянусь, очень правильно ты говоришь. Это для меня было как… Вот, знаешь, Гитлер людей мучил? А я себя так же сам мучил.

«Матч ТВ» решил вынести слова бойца про Гитлера в качестве анонса в соцсетях. Но в отрыве от контекста это выглядело очень странно.

И только @MatchTV никогда не подводит в своем креативном видении... pic.twitter.com/9Autr0kyxy — Камнев 💷📝📇📈 (@kamnevn_) October 2, 2017

Присоединяюсь, @MatchTV перегнул палку с постом в своём Instagram с цитатой про Гитлера pic.twitter.com/KmOPGAjK18 — Тимур Брук (@Brouktim) October 2, 2017

В обсуждении под постом в инстаграме канала появился даже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. И начал сильно ругаться. «Вы совсем ****** что ли? Уберите, идиоты!» — написал он в одном комментарии. «Мне просто стыдно за людей, которые постят такое и работают на Национальном Спортивном Телеканале страны, победившей коричневую чуму», — добавил в другом.

Губерниев также указал, что он обращался к руководству сайта «Матч ТВ», но ему ответили, что все в порядке. Тем не менее, на момент написания этого материала поста в инстаграме канала уже не было. Пост с этой же картинкой остался на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».