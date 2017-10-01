шапито
Пса зарегистрировали в Tinder. Теперь все хотят с ним познакомиться
Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне у семьи Мэттьюс.
Шейн Мэттьюс ради шутки решил завести Филу аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Он поставил на аватар фотографию пса в бабочке (в ней он сопровождал Шейна на свадьбе) и написал, что Фил очень любит, когда ему чешут животик. Оказалось, что этого достаточно, чтобы растопить сердца многих девушек.
Пользовательницы Tinder охотно соглашались почесать Филу живот и признавали, что он хороший мальчик. Некоторые решались на очень серьезный шаг — предлагали Филу познакомиться со своими питомцами.