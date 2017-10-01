шапито

Пса зарегистрировали в Tinder. Теперь все хотят с ним познакомиться

Meduza
11:16, 1 октября 2017

Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне у семьи Мэттьюс.

Suction pup phil loves to get hoovered this is how we keep our home fur free
Life with Malamutes

Шейн Мэттьюс ради шутки решил завести Филу аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Он поставил на аватар фотографию пса в бабочке (в ней он сопровождал Шейна на свадьбе) и написал, что Фил очень любит, когда ему чешут животик. Оказалось, что этого достаточно, чтобы растопить сердца многих девушек.

Пользовательницы Tinder охотно соглашались почесать Филу живот и признавали, что он хороший мальчик. Некоторые решались на очень серьезный шаг — предлагали Филу познакомиться со своими питомцами.

«-Я просто пытаюсь найти того, кто немного почешет мой живот. Ничего серьезного. -Так, а ты хороший мальчик? -Конечно. Самый хороший»
Bored Panda
«-Привет! — Лол, привет! -Покидаешь мне палку? -Конечно! Тебе нужен выгульщик? Ты можешь скачать приложение и использовать мой промокод. -Ох, нет, я сильный независимый пес, которому не нужен выгульщик»
Bored Panda

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