Пса зарегистрировали в Tinder. Теперь все хотят с ним познакомиться

Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне у семьи Мэттьюс.

Suction pup phil loves to get hoovered this is how we keep our home fur free Life with Malamutes

Шейн Мэттьюс ради шутки решил завести Филу аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Он поставил на аватар фотографию пса в бабочке (в ней он сопровождал Шейна на свадьбе) и написал, что Фил очень любит, когда ему чешут животик. Оказалось, что этого достаточно, чтобы растопить сердца многих девушек.

A post shared by Phil, Niko & Milo (@lifewithmalamutes) on Sep 29, 2017 at 9:00am PDT

Пользовательницы Tinder охотно соглашались почесать Филу живот и признавали, что он хороший мальчик. Некоторые решались на очень серьезный шаг — предлагали Филу познакомиться со своими питомцами.

«-Я просто пытаюсь найти того, кто немного почешет мой живот. Ничего серьезного. -Так, а ты хороший мальчик? -Конечно. Самый хороший» Bored Panda