Пол Томас Андерсон снял мини-фильм для инди-рок группы Haim

Калифорнийская инди-рок группа Haim опубликовала мини-фильм «Valentine», который снял режиссер Пол Томас Андерсон («Ночи в стиле буги», «Магнолия»). Андерсон решил поработать с группой после того, как узнал, что мать участниц группы — сестер Хайм — была его учительницей рисования.

«Valentine» рассказывает о работе группы над вторым студийным альбомом «Something to Tell You». Пластинка была записана на студии Valentine Recording Studios и вышла в июле 2017 года. В 14-минутный фильм вошли три песни из нового альбома - «Right Now», «Something to Tell You» и «Nothingʼs Wrong».

HAIM — Valentine HaimVEVO

Haim основали в 2005 году три сестры — Эсти, Даниэль и Алана Хайм.