Администрация Ижевска рассказала о роли желтой уточки в мировом протестном движении. Это аргумент в суде со штабом Навального

Администрация Ижевска к заседанию суда по жалобе штаба Алексея Навального подготовила материалы о желтой уточке как символе протестного движения в разных странах мира.

Штаб Навального просит суд признать незаконным отказ властей Ижевска в согласовании митинга. Материалы, которые администрация решила продемонстрировать суду, опубликовал в своем фейсбуке председатель регионального отделения «Открытой России» в Удмуртии Тимофей Клабуков.

Вы никогда не догадаетесь сами что это такое. А между прочим - это материалы, которые представители Администрации Ижевск... Опубликовано Тимофеем Клабуковым 26 сентября 2017 г.

Исследование про желтую уточку — это текст Оксаны Сазоновой, опубликованный в марте 2017 года на сайте News Front. Его заголовок — «Неоригинальное „изобретение“ оппозиции: что означает желтая уточка на российских (и не только) протестах?» Один из подзаголовков звучит так: «Роль водоплавающих в мировом глобализме».

Сазонова рассказывает о том, как желтую уточку использовали в качестве символа участники массовых демонстраций в Сербии и Бразилии, а также упоминает мем, запущенный китайскими пользователями интернета в 2013 году. Этот мем — пародия на знаменитую фотографию «Неизвестный бунтарь», сделанную во время массовых выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В статье Сазоновой говорится, что желтая утка — это «символ переворота, революций и попыток незаконного свержения власти», созданный в западных разведывательных центрах.