Полиция Петербурга признала желтую уточку средством наглядной агитации
Желтые игрушечные утки, с которыми вышли на Марсово поле участники несанкционированной протестной акции 12 июня, являются, по мнению полиции, средством наглядной агитации.
В протоколах об административном правонарушении, составляемых на участников акции, сообщает «Фонтанка», указано: «некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки».
На акции 12 июня, сообщалось ранее, была изъята большая надувная игрушечная желтая уточка. По данным «Фонтанки», полиция собиралась доставить игрушку в суд, рассматривающий дела задержанных на Марсовом поле, как вещественное доказательство.
Утка — один из символов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется Медведев, обнаружили отдельный домик для утки.
12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции, объявленные после выхода расследования ФБК о «тайной империи» Медведева.
В Петербурге акция на Марсовом поле не была санкционирована властями города и сопровождалась массовыми задержаниями. По данным «Фонтанки», в акции на Марсовом поле приняли участие около 10 тысяч человек, 561 участник митинга был задержан. В Москве, где несанкционированная акция проходила на Тверской улице, были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 866 человек. И в Москве, и в Петербурге возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских во время акций протеста.