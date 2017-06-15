Полиция Петербурга признала желтую уточку средством наглядной агитации

Оппозиционная утка — жизнь и судьба

На акции 12 июня, сообщалось ранее, была изъята большая надувная игрушечная желтая уточка. По данным «Фонтанки», полиция собиралась доставить игрушку в суд , рассматривающий дела задержанных на Марсовом поле, как вещественное доказательство.

В протоколах об административном правонарушении, составляемых на участников акции, сообщает «Фонтанка», указано: «некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки».

Желтые игрушечные утки, с которыми вышли на Марсово поле участники несанкционированной протестной акции 12 июня, являются, по мнению полиции, средством наглядной агитации.

Утка — один из символов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется Медведев, обнаружили отдельный домик для утки.

12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции, объявленные после выхода расследования ФБК о «тайной империи» Медведева.