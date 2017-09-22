Строительная компания перепутала литеры в Санкт-Петербурге и сбила штукатурку не с того дома

Строительная компания, выигравшая тендер на ремонт фасадов дома на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, по ошибке сбила штукатурку с соседнего здания. Об этом «Фонтанке» рассказали люди, работающие в этом здании, а также представители Фонда капремонта города.

Компания «С-Индустрия» выиграла тендер на работы в доме 64/78 литера А на сумму около 31 миллиона рублей. После этого строители обнесли лесами как дом с литерой А, так и дом с литерой Б.

«Это угловой дом, который выходит фасадами на Литейный и Невский проспект. И во дворе там есть флигель в два с половиной этажа, где мы располагаемся. Так вот угловой дом имеет адрес с литерой А. А у флигеля тот же адрес с литерой Б», — рассказала собеседница «Фонтанки». По ее словам, строители возвели леса на лицевых фасадах, «а потом зашли во двор, там тоже возвели леса по всему периметру. И на литере Б тоже».

После того, как с флигеля сняли штукатурку, пришел представитель компании и поинтересовался, какой адрес у этого здания. «Он заявляет, что тендер был по ремонту фасадов на литере А, я в ответ ему снова — так это же не литера А. „Что же нам теперь делать“, — отвечает», — рассказала женщина.

Когда ошибка обнаружилась, со здания сняли леса; оно пока стоит без штукатурки, хотя в Фонде капремонта надеются, что «С-Индустрия» приведет дом «в приличное состояние» до зимы, или хотя бы законсервирует здание и вернется к работам весной.

Гендиректор «С-Индустрии» Денис Плясов заявил «Фонтанке», что ошибки не было, и компания сняла штукатурку по заказу ЖКС № 1 Центрального района. Но глава ЖКС № 1 Олег Захаров опроверг его слова.