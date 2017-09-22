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Аркадий Волож на фоне ковра, Артемий Лебедев за древним компьютером: спецпроект «Яндекса» к 20-летию компании

Meduza
10:02, 22 сентября 2017

«Яндексу» исполнилось 20 лет — 23 сентября 1997 года запустили первую версию поисковика. Накануне юбилея компания выпустила спецпроект с интервью ее ключевых сотрудников и партнеров, включая сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и дизайнера Артемия Лебедева.

В этом видео Волож, Лебедев и технический директор «Яндекса» Михаил Парахин вспоминают прошлое компании и рассуждают о будущем поиска.

20 лет Яндексу: о прошлом и будущем поиска
Яндекс

Здесь — воспоминания о том, как развивался интернет в России и как это влияло на «Яндекс» (а «Яндекс» — на интернет).

20 лет Яндексу: как мы привыкли быть онлайн
Яндекс

А этот ролик рассказывает об экспериментах сотрудников «Яндекса» с созданием творческих произведений силами искусственного интеллекта.

20 лет Яндексу: что творят алгоритмы
Яндекс

Остальные видео посвящены разным направлениям работы «Яндекса»: рекламе, такси, Школе анализа данных, музыке, картам и так далее. Вот трейлер всего проекта:

Скоро на экранах
Яндекс

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