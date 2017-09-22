Аркадий Волож на фоне ковра, Артемий Лебедев за древним компьютером: спецпроект «Яндекса» к 20-летию компании

«Яндексу» исполнилось 20 лет — 23 сентября 1997 года запустили первую версию поисковика. Накануне юбилея компания выпустила спецпроект с интервью ее ключевых сотрудников и партнеров, включая сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и дизайнера Артемия Лебедева.

В этом видео Волож, Лебедев и технический директор «Яндекса» Михаил Парахин вспоминают прошлое компании и рассуждают о будущем поиска.

20 лет Яндексу: о прошлом и будущем поиска Яндекс

Здесь — воспоминания о том, как развивался интернет в России и как это влияло на «Яндекс» (а «Яндекс» — на интернет).

20 лет Яндексу: как мы привыкли быть онлайн Яндекс

А этот ролик рассказывает об экспериментах сотрудников «Яндекса» с созданием творческих произведений силами искусственного интеллекта.

20 лет Яндексу: что творят алгоритмы Яндекс

Остальные видео посвящены разным направлениям работы «Яндекса»: рекламе, такси, Школе анализа данных, музыке, картам и так далее. Вот трейлер всего проекта: